Sofyan Amrabat'tan flaş transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Faslı orta saha Sofyan Amrabat hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen Sofyan Amrabat, geleceği hakkında kararını verdi.
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İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre; Bugün (21 Temmuz Pazar), Manchester United'ın Sofyan Amrabat'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında alması için son gün. İngiliz ekibi, geçtiğimiz sezon Amrabat'ı 10 milyon euro karşılığında Fiorentina'dan kiralamıştı.
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Faslı orta sahanın bonservisini elinde bulunduran Fiorentina'nın 'tok satıcı' rolünü oynayıp, iyi bir teklif gelmemesi halinde Amrabat'ı takımda tutacağına yer verildi.
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Öte yandan haberde, Sofyan Amrabat'ın kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği ve Fenerbahçe ile Galatasaray'dan tekliflere ret yanıtı verdiği belirtildi.
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27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 30 maça çıkarken, gol veya asist kaydedemedi.
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