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        Haberler Dünyadan Donald Trump; Sylvester Stallone, Mel Gibson ve Jon Voight'u 'Hollywood Elçileri' ilan etti

        Donald Trump; Sylvester Stallone, Mel Gibson ve Jon Voight'u 'Hollywood Elçileri' ilan etti

        İkinci kez ABD başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, Hollywood yıldızları Jon Voight, Mel Gibson ve Sylvester Stallone'a, "yabancı ülkelere kaptırılan işleri geri almak için" film endüstrisini temsil edecek "özel elçiler" rolünü verdiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 12:50 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:50
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        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
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        Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi için yemin töreni, 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Resmi olarak bu tarihten itibaren ABD başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump, seçim kampanyası döneminde kullandığı "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" sloganını Hollywood'a da uyarlamayı planlıyor. “Hollywood’u Yeniden Harika Yapmak" için üç ünlü oyuncuyu atadı.

        Trump, Hollywood yıldızları Jon Voight, Mel Gibson ve Sylvester Stallone’a, “yabancı ülkelere kaptırılan işleri geri almak için" film endüstrisini temsil edecek “özel elçiler” rolünü verdiğini duyurdu.

        Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da "Jon Voight, Mel Gibson ve Sylvester Stallone'u, harika ama çok sorunlu bir yer olan Hollywood, California'ya Özel Elçiler olarak duyurmaktan onur duyuyorum" diyen Trump, "Onlar, son dört yıldır yabancı ülkelere çok fazla iş kaybeden Hollywood'u, her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü bir şekilde geri getirmek amacıyla bana Özel Elçiler olarak hizmet edecekler" ifadesini kullandı.

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        "Bu üç yetenekli insan benim gözlerim ve kulaklarım olacak, onların önerdiklerini yapacağım" diyen Trump, "Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi gibi, Hollywood'un Altın Çağı olacak!" diye ekledi.

        78 yaşındaki Sylvester Stallone, 69 yaşındaki Mel Gibson ve 86 yaşındaki Jon Voight, seçim döneminde güçlü bir şekilde Trump'ı destekledi.

        Angelina Jolie'nin meslektaşı olan babası Jon Voight, seçim döneminde destek verirken Trump'ı Abraham Lincoln'e benzetirken; Sylvester Stallone, ona "ikinci George Washington" demişti. Mel Gibson da Trump'a oy vermeyi planladığını açıklayarak desteğini göstermişti.

        Trump'ın Beyaz Saray'a çıkış yemini için düzenlenecek törende, sahne almak üzere başta country müzik sanatçısı Carrie Underwood olmak üzere ünlü isimler sahne alacak. Underwood'un 'America the Beautiful' adlı şarkıyı seslendireceği törende Village People adlı müzik grubu, country şarkıcısı Lee Greenwood ve opera sanatçısı Christopher Macchio performans sergileyecek.

        Trump'un ikinci kez başkanlık yapacağı dönem için yemin edeceği törenden sonra Washington'da çeşitli balolar da düzenlenecek.

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        #Donald Trump
        #Hollywood
        #Mel Gibson
        #Jon Voight
        #Sylvester Stallone

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