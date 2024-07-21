İki şehir, iki kadın! 4. kattan düştüler
Bursa ve Zonguldak'ta iki kadın yaşadıkları apartmanın 4. katından düştüler. 34 yaşındaki Ceylan Yaman'ın hayati tehlikesi devem ediyor, 47 yaşındaki Bircan Adıyaman ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Her iki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre balkonda çamaşır astığı sırada dengesini kaybeden Ceylan Yaman (34), 4’üncü kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Akarca Mahallesi Kız Kapısı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çamaşır asmak için balkona çıkan Ceylan Yaman, dengesini kaybederek binanın 4’üncü katından beton zemine düştü.
KOMŞULARI İHBAR ETTİ
2 çocuk annesi Yaman’ın düştüğünü gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Yaman, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DENGESİNİ KAYBETTİ İDDİASI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Bircan Adıyaman (47), hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 10.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Karalar Mahallesi TOKİ 3. Etap konutlarında meydana geldi. 6 katlı binanın 4'üncü katında oturan Bircan Adıyaman, iddiaya göre balkondan bakarken dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Adıyaman, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 çocuk annesi, bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.