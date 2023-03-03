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Halkbank'ın esnaf desteklerinden faydalanma koşulu 3 yıla indirildi

Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilere dair kararda değişiklik içeren Cumhurbaşkanı Karar'ı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bankanın esnaf ve sanatkarlara yönelik faiz veya hibe desteklerinden faydalanma şartı 5 yıldan 3 yıla indirildi

Giriş: 03.03.2023 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL
Halkbank'ın esnaf desteklerinden faydalanma koşulu 3 yıla indirildi
AA

Düzenleme kapsamında, başvuru tarihi itibarıyla son 3 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının toplam 75 bin lira üzeri faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkârlara, aynı işletme için faiz indirimli kredi kullandırılmayacak.

Kredi kullanacak esnaf ve sanatkarlardan, son 3 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan toplam 75 bin lira üzeri faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına dair taahhütname alınacak.

Söz konusu desteklerden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde ise tüm faiz desteği iptal edilecek.

Değişiklik öncesi esnaf ve sanatkarlar, Halkbank'ın faiz veya hibe desteklerinden 5 yılda bir yararlanabilirken, ilgili maddede kredi tutarına ilişkin herhangi bir limit bulunmuyordu. Böylece Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara yönelik faiz veya hibe desteklerinden faydalanma şartı 5 yıldan 3 yıla indirilmiş oldu. Ayrıca 75 bin liranın altındaki desteklerden süre beklemeden yararlanmanın da önü açıldı.

Öte yandan değişiklik kapsamında karara eklenen madde ile Halkbank, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan vergi mükellefliği kayıtlarını temin ederek gerekli kontrolleri yapmakla yükümlü olacak.

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