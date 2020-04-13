Halkbank esnaf kredi şartları nelerdir?

Halkbank Esnaf Kredisinde işletme kredisinin limiti 25.000 lira olup vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz olan bir dönem uygulanacaktır.

Bununla birlikte kredi çekecek olan müşterilerin mal ve hizmet işlemlerini gerçekleştirmek için taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri ayrıca çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri ve çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart da verilecektir.

Halkbank’ın Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında % 4,5 faiz oranı ile 25.000 TL'ye kadar limitli olan kart ayrıca kredi çeken müşteriye tanımlanabilecektir.