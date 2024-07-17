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        Haberler Spor Transfer Halkbank, Çek oyuncu Marek Sotola'yı transfer etti - Transfer Haberleri

        Halkbank, Çek oyuncu Marek Sotola'yı transfer etti

        AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, Çek pasör çaprazı Marek Sotola'yı kadrosuna kattığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:50
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        Marek Sotola, Halkbank'ta
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        Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Marek Sotola ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor ve formamız altında nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Sotola daha önce Çekya'nın Jihostroj Ceske Budejovice, Fransa'nın Stade Poitevin Volley ve Almanya'nın Recycling Volleys takımında forma giydi.

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