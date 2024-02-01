Bu haftaki yeni halka arz takvimi yatırımcıların gündeminde yer alıyor. SPK onayı ile halka arz olacak şirketler ve halka arz tarihleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda "Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?" soruları araştırılıyor. İşte, 1-2 Şubat 2024 halka arz takvimi...