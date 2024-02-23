Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumu ile ilgili güncel duyurular geliyor. Hafta sonu için plan yapanlar 24-25 Şubat 2024 hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Cumartesi ve Pazar bazı illerimizde sağanak yağış görülürken bazı illerimizde güneşli hava hakim olacak. İşte hafta sonuna ilişkin Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu raporu