Hac ön kayıtları yarın başlıyor
2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlayacak. Hacca gitmek isteyen adayların ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecekler."