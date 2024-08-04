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        Hac ön kayıtları yarın başlıyor

        2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlayacak. Hacca gitmek isteyen adayların ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:54
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        Hac ön kayıtları başlıyor
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

        Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecekler."

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        #hac
        #hacı adayları
        #Diyanet işleri
        #Son dakika haberler
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