Güzellik merkezlerine fuhuş baskını: 7 tutuklama

10 MİLYON 700 BİN TL DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Ekiplerin incelemesinde gözaltına alınan 10 kişiden 6'sının detaylı ve titiz araştırma sonucu aklama suçuna karıştığı değerlendirildi. 6 şüpheliye ait 3 daire, 3 araç, 1 taksi plakasına ve 13 banka hesabına toplam 10 milyon 700 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmazlarına el konuldu. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si 'Fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.