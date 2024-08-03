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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ahmet Selim Kul yazdı: Seviye atlatan zafer - Galatasaray Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Seviye atlatan zafer

        Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0'lık tarihi skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, dev derbiyi kaleme aldı.

        Giriş: 03.08.2024 - 23:19 Güncelleme: 03.08.2024 - 23:19
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        Seviye atlatan zafer
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        İstikrarlı ve oturmuş kadrosuyla ‘yeni Beşiktaş’ karşısında favori konumda olan Galatasaray, Nelsson vesilesiyle rakibine “bu maça sen önde başla” dedi… Sezonun ilk resmi maçına acı bir sonuca sebep olan hatayla başlayan son şampiyon aynı zamanda Beşiktaş’ın yeni gurme yıldız forvetine harika bir başlangıç yapma fırsatı vermiş oldu.

        Bu soğuk duşun etkisini ise tecrübesiyle atlatmayı başaran Sarı-Kırmızılılar rakip kaleye inmeye başlasa da Beşiktaş savunması Paulista liderliğinde ofsayt çizgisinde hata yapmadı. Galatasaray 34’te Ziyech’in şutunda ilk gerçek tehdidini oluştururken Beşiktaş da sadece savunmayı düşünen bir anlayışa geçmedi. Van Bronckhorst Türkiye’deki ilk 30 dakikasında taraftarı memnun eden bir takım izletti. Farkı ilk yarı bitmeden ikiye çıkarma şanslarını ise cömertçe harcadılar.

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        İkinci yarıya külübelerindeki önemli güç farkına dayalı olarak başladı iki ekip de. Okan Buruk, forveti Batshuayi ile ikileyip EURO 2024’ün yıldızlarından Barış Alper’i oyuna attı. Beşiktaş uzun süre değişiklik yapmadı. Dengeli giden oyunda Svensson ile farkı 2’ye çıkaran Siyah-Beyazlılar hem fiziksel hem de organizasyon olarak çok daha iyi gözüktüğü rakibini iyice sallamış oldu. Okan Buruk’un cesur değişiklikleri topa sahip olmayı getirse de 1-2 pozisyon dışında tehlikeye dönüşmedi. Galatasaray’da olumlu şeyler söyleyebileceğimiz bir konu başlığı neredeyse maç boyunca olmadı.

        Zorlu iklim koşullarında Galatasaray’ın fiziksel açıdan çok kötü durumda gözükmesi, sonucu tarihi bir noktaya götürdü. Beşiktaş’ın gurme forveti Immobile resital sundu. Beşiktaş oyunu dengede tutarak rakibini baş edilebilir hale getirdi. 5-0 eminim bu maç öncesinde kimsenin beklemediği bir sonuçtu. Hollandalı teknik adam ve tüm futbolcular büyük bir alkışı hak ettiler.

        Sezonu 2 kupayla kapatan Beşiktaş’ta hem transferlerle hem de alınan kupalarla yeni yönetim önemli güç kazandı. Tarihi fark ise işin kreması oldu. Beşiktaş bu kadar yenilik içerisinde yapabileceği en iyi başlangıcı yaptı sezona. Daha iyisi olamazdı. Seviye atlatan bir zafer oldu. Yönetim kaliteyi daha da arttırmaya heveslenecektir. Seviye yüksek, bence hala bu arttırım gerekli.

        Galatasaray ise bu maçı nasıl yöneteceğine bağlı olarak zorlu bir sürece girebilir. Transfer döneminin açık olması bu maçın etkilerini azaltabilir. Yine de 5-0’lık skorun takımda yaratacağı tahribatın hangi seviyede tutulacağı sezonun kaderini belirleyecektir.

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