Güvenli yüzme rehberi: Denizde ve havuzda yüzerken dikkat edilmesi gereken ipuçları!
Denizler, göller ve havuzlar yaz sezonu boyunca insanlar için popüler yerlerdir. Ancak dikkatli yüzülmediğinde bu eğlence, boğulma tehlikesi gibi ciddi sorunlara dönüşebilir. Peki, suda yüzerken nelere dikkat etmek gerekir? Sizin için haberimizde denizde veya havuzdayken dikkat edilmesi gereken ve alınması gereken önlemleri derledik. İşte, güvenle yüzebilmek için uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte deniz, havuz ve göl kenarları tatilcilerin en çok vakit geçirdiği yerler arasında yer alıyor. Serin sulara dalmak ve sıcak havanın tadını çıkarmak her ne kadar keyifli olsa da, suyun getirdiği bazı tehlikeler de göz ardı edilmemelidir. Yüzme esnasında alınacak basit ama etkili önlemler, güvenliğinizi sağlamada büyük rol oynar. İşte, yüzme sırasında dikkat edilmesi gereken önemli güvenlik ipuçları ve suda güvenle eğlenmenin yolları...
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1. BELİRLENMİŞ ALANLARDA YÜZMEK
Çoğu plajda ve göl kenarında yüzmeye izin verilen yerler belirlidir ve insanların yüzebileceği sınırları belirtmek için bayraklar veya dubalar kullanılır. Belirtilen alanların dışında kesinlikle yüzmemelisiniz. Ayrıca tercihen nitelikli bir cankurtaran gözetiminde yüzmek iyi olabilir.
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2. YALNIZ YÜZMEMEK
Özellikle denizde dern yerlere doğru ilerlemeyi seviorsanız bir "yüzme arkadaşı" ile gitmeniz daha iyidir. Plajlarda cankurtaran olsa da sizin "yüzme arkadaşınız" değildir; görev başındayken takip etmesi gereken çok sayıda kişi vardır.
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Bu yüzden acil bir durum yaşanırsa sizi hemen göremeyebilir ancak arkadaşınız anında müdahale ederek sizi kurtarabilir. Ayrıca, bir arkadaşınızla yüzdüğünüzde muhtemelen daha çok eğlenirsiniz.
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3. ŞÜPHELENDİĞİNİZDE ÇIKMAK
Bir şeyler yolunda gitmiyorsa sudan çıkmaktan çekinmeyin. Akıntı sertleşiyorsa, yağmur yağmaya başlamışsa ya da vücudunuz yorgunluk ya da kas krampları nedeniyle istediğiniz gibi tepki vermiyorsa yüzmeyi bırakın ve başka bir gün suya dönün. İçgüdülerinize güvenmek sizin için daha iyi olabilir.
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4. HAVA KOŞULLARINA DİKKAT ETMEK
Suya girmeden önce su sıcaklığını ve hava koşullarını kontrol etmeniz iyi olabilir. Örneğin su sıcaklığı çok düşükse en iyi seçeneğiniz dalgıç kıyafetiyle yüzmek ve suda çok uzun süre kalmamak olacaktır. Ayrıca yağmurlu havada yüzmenin güvenli olmadığını hatırlamalısınız, özellikle gök gürültüsü ve şimşek varsa mutlaka sudan çıkmalısınız. Yani siz sudayken hava değişirse kıyıya geri dönmekten çekinmemelisiniz.
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5. SUDAKİ AKIMLARI ANLAMAK
Akıntılar, dalgalar ve rüzgar gibi doğal su hareketleri, yüzücüleri rotalarından saptırabilir ve tehlikeye sokabilir. Bu tür durumlarla başa çıkabilmek için, kıyıda veya teknede sabit bir "işaret" belirlemek büyük önem taşıyor. Bu sayede yüzücüler, akıntıya kapılıp kapılmadıklarını kolayca anlayabilirler.
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Özellikle geri çekilen akıntılar gibi güçlü akıntılarla karşılaşıldığında panik yapmamak hayati önem taşır. Akıntıya karşı yüzmeye çalışmak, yüzücünün hızla yorulmasına ve daha fazla paniğe kapılmasına neden olabilir bu yüzden böyle bir durumda sakin kalmayı öğrenmek ve kıyıya paralel yüzerek akıntıdan çıkılmalıdır.
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6. CAN YELEĞİ GİBİ EKİPMANLARI GİYMEK
Küçük çocuklar, zayıf yüzücüler ve aslında suya giren herkes, havuzda veya su parkında bile olsa suyun içindeyken can yeleği giymelidir. İskelede, güvertede veya kıyıda giyilmeli ve karaya dönene kadar çıkarılmamalıdır.
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Suda ne yaşanacağı belli olmayacağından bu önlemi almak daha iyi olabilir. Can yeleği alınamıyorsa kolluk veya simit gibi ekipmanlar da kullanılabilir.
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7. KAYALIKTAN UZAK DURMAK
Kayaların ve iskelelerin yakınında yüzmekten ya da bu yerlerden dalış yapmaktan kaçınmalısınız. Bu tür yerler, keskin ve tehlikeli yüzeylere sahip olabilir. Su altındaki görünmeyen keskin kayalar ciddi yaralanmalara yol açabilir. Ayrıca, bu bölgelerdeki güçlü akıntılar ve dalgalar yüzme sırasında ekstra tehlike oluşturabilir.
Kaynak: National Drowning Prevention Alliance, Swim England