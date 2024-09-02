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        Gürpınar'da palamut bolluğu yaşandı

        Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde, av sezonunun açılmasıyla yaşanan palamut bolluğu, balıkçıların yüzünü güldürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:20 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:20
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          Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yüzü bu sene palamutla gülüyor.

        • 2

          Yakaladıkları balıkları satmak için Gürpınar Balık Hali’ne gelen balıkçılar hareketliliğe sebep oldu.

        • 3

          Sezonun ilk balıklarını almak isteyenler birbiriyle kıyasıya yarışırken kasalarla hale getirilen balıklar mezat usulü satışa çıkartıldı.

        • 4

          Balıkçılar atılan ağlarda en çok palamut ve sardalya yakaladıklarını belirtti. Av sezonunun başında palamut, halde en çok satılan balıklardan oldu.

        • 5

          Halde palamudun çifti ortalama 150 liradan, sardalyanın kasası 500-700 lira, hamsinin kasası 1500-2000 lira, tekirin kasası ise 1000-1500 liradan satışa çıkarıldı.

        • 6

          AA muhabirine açıklamalarda bulunan balıkçı Onurcan Akkoyun, bu yıl denizden beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ederek palamut, çinekop ve hamsiyle bereketli bir sezon geçirmeyi beklediklerini dile getirdi.

        • 7

          Akkoyun, palamudun bu sene bol olduğunu belirterek "Halkımızı bu sene bol bol palamut yemeye davet ediyorum. Sağlık için balık. Dünya üzerinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağı şu anda bizim için. Balığın durumuna göre halde palamudun çifti 150-200 lira arasında satılıyor." dedi.

        • 8

          Akkoyun, halde balığın ucuz olmasından dolayı balıkçıların ve vatandaşın yüzünün güleceğini ifade etti.

        • 9

          Balıkçı Mahmut Uçan da bu sezonun güzel geçeceğini; palamut, sardalya, istavrit ve hamsi bolluğu olduğunu anlatarak Karadeniz'de avlanan balıkçıların hale 10 bin kasayı aşkın palamut getirdiğini söyledi.

        • 10

          Bu yıl palamudun en bol olduğu sezon olacağını aktaran Uçan, kırmızı ete göre balığın kilosunun daha uygun olduğunu belirterek vatandaşları balık yemeye davet etti.

        • 11

          *Haberin görseli Anadolu Ajansından servis edilmiştir.

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