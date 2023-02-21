ADRENALİN
Adrenalin vücutta halihazırda depolanmış bir şekilde durur. Ani durumlardan adrenalin vücuttaki depolardan boşalır. Bu durum yüksekten düşen veya trafik kazası geçiren bir çocukta da görülebilir. Çocuklarda halk arasında şok durumu olarak adlandırılan bu durum aslında uzmanlara göre, ani adrenalin deşarjından sonra tam dinlenme hali.
Vücudun doğal bir tepki olarak verdiği bu süreçte, bazal metabolizmanın devam etmesi için gereken enerji ve kas hareketleri harcanmıyor. Böylece hayati fonksiyonlarını yerine getirebilecek enerji tüketimi daha uzun sürede harcanıyor.