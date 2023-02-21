DEPREM SONRASINDA EN SIK GÖRÜLEN PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL PROBLEMLER
- Travma sonrası stres bozukluğu - travmatik olayla ilgili sürekli korku, endişe ve geri dönüşler.
- Depresyon - üzüntü, umutsuzluk duyguları ve etkinlilere ilgi kaybı.
- Akut stres bozukluğu - travmatik olaydan sonraki ilk günlerde semptomların ortaya çıkması.
- Anksiyete bozuklukları - aşırı endişe, panik atak ve fobi.
- Keder ve kayıp - Sevdikleri insanın ölümü ve yaralanmasıyla beraber üzüntü ve kayıp duygusu.
Madde kötüye kullanımı - başa çıkma mekanizması olarak madde kullanımı.
Fiziksel belirtiler - stres ve travma ile ilgili baş ağrıları, mide sorunları ve yorgunluk.