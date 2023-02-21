DEPREM GERİLİMİ ARTIRABİLİR VEYA AZALTABİLİR
Deprem oluşma anında veya art arda meydana gelen depremlerin komşu fayları tetiklemesinin sonucu olarak, deprem odağı çevresinde statik Coulomb gerilme dağılımı oluşur. Depremler sırasında oluşan gerilme değişimi hesaplamaları literatürde yerini almaya başlamasıyla, bir depremin yerkabuğunda gerilme seviyesini değiştirdiği, (gerilimin düşmesi veya artması şeklinde) dolayısıyla deprem oluşum periyotlarını etkilediği kanıtlanmıştır.
Buna göre; gerilimin arttığı komşu faylar üzerinde, izleyen belirli bir zaman diliminde, deprem olma olasılığı artabilir.
Kaynak: AFAD, "Fatih Sünbül ve Ayşe Sünbül - Deprem Etkileşimlerinde Coulomb Gerilme Kriteri Değerlendirmesi: Doğu Anadolu Fay Hattı", Discovermagazine