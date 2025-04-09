Güney Kore tarifelere karşı acil önlem paketini açıkladı

Trump, Perşembe gününden itibaren ithal araçlara yüzde 25'lik bir gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Güney Kore hükümeti yaptığı açıklamada, "Güney Koreli otomobil üreticilerinin ABD'deki yerel üretim oranının daha düşük olması göz önüne alındığında, sektörümüz nispeten dezavantajlı durumdadır" dedi. Hükümet, tarifenin Güney Koreli otomobil ve otomobil parçası üreticilerine önemli zarar vermesinin beklendiğini ancak şu anda sayısal tahminlerde bulunmanın zor olduğunu belirtti.

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Açıklamada, hükümetin likidite sorunlarının önlenmesine yardımcı olmak için otomotiv sektörüne yönelik politika finansman desteğini daha önce planlanan 13 trilyon wondan 2025 yılında 15 trilyon wona (10,18 milyar dolar) çıkaracağı belirtildi.

Hükümet, 2025 yılı Haziran ayına kadar otomobil alımlarında vergi oranını mevcut yüzde 5'ten yüzde 3,5'e düşürecek ve elektrikli araç sübvansiyonlarını, bu yıl sonuna kadar mevcut yüzde 20-40'lık fiyat indirimlerinden yüzde 30-80'e çıkaracak. Hükümet ayrıca, talebin arttığı Afrika, Latin Amerika ve Asya'daki az gelişmiş ülkelerdeki ihracat pazarlarını genişletmek için otomobil üreticilerinin çabalarını aktif olarak destekleyeceğini söyledi. ABD'nin uyguladığı gümrük vergileriyle ilgili olarak hükümet "ABD'nin Güney Kore'ye diğer müttefiklerine kıyasla dezavantajlı bir şekilde davranmamasını sağlamak için müzakereler yoluyla ve ikili iş birliğini güçlendirerek elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullansa da ayrıntı vermedi. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.