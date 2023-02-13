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Güney Kore'den gelen ve yaralanan 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor

10 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Güney Kore'den gelen ve yaralanan 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor

Giriş: 13.02.2023 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
Güney Kore'den gelen ve yaralanan 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Güney Kore'den kurtarma çalışmalarına destek için gelen ekipte yer alan özel eğitimli 3 köpek, yaralı ayaklarındaki bandajlarla çalışmalara devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kalkınma İşbirliği Direktörü Won Do Yeon başkanlığındaki 121 kişilik ekipte 4 de köpek bulunuyor.

Güney Kore arama kurtarma ekibiyle hareket eden 6 yaşındaki Tobaek, 4 yaşındaki Haetae ve 6 yaşındaki Tori isimli köpekler, kurtarma çalışmaları sırasında, çevredeki cam ve metal parçaları nedeniyle ayaklarının farklı yerlerinden yaralandı.

Tedavileri alandaki Güney Koreli ekipler tarafından yapılan köpekler, ayaklarındaki bandajlarla çalışmalarına devam ediyor.

Ekipteki itfaiye eri Kim, köpeklerin 2 yıl boyunca insan kurtarma üzerine eğitildiklerini söyledi.

Kim, köpeklerin enkazdaki dar alanlara girebildiğini ve insan kokusu alır almaz havladığını söyledi.

GÜNEY KORE'NİN BUGÜNE KADAR YURT DIŞINDAKİ EN BÜYÜK ARAMA KURTARMA OPERASYONU

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kalkınma İşbirliği Direktörü Won yaptığı açıklamada, 8 Şubat sabahında Türkiye’ye geldiklerini ve ertesi gün erken saatlerde Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Türk hükümeti ve AFAD'la koordinasyon halinde olduklarını ve duruma göre çalışmalarını devam ettireceklerini belirten Won, ikinci bir ekibin gelip gelmeyeceğinin ihtiyaca göre belli olacağını ifade etti.

Güney Koreli ekibin, çalışmalarını aralıksız devam ettirdiğini dile getiren Won, bu operasyonun, gelen personel sayısı itibarıyla Güney Kore'nin bugüne kadar yurt dışında katıldığı en büyük arama kurtarma operasyonu olduğunu vurguladı.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, Güney Koreli ekibin arama kurtarma çalışmalarında yer alarak koordinasyona aktif olarak katıldı.

Güney Koreli arama kurtarma ekibi, Hatay'da bugüne kadar 8 kişiyi enkazdan kurtardı, 18 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Haberin görselleri Twitter'dan alınmıştır.

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