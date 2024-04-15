ORTA DOĞU KRİZİ HAM PETROL FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Orta Doğu'da yaşananlar petrol piyasasında etkisini gösterdi. İran'ın İsrail'e hemen saldırmasından önce, WTI ham petrol vadeli işlemleri Cuma günü varil başına 86 dolara yükseldi. Böylece, petrol fiyatları 20 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesinde kapanmış oldu.

Ham petrol vadeli işlemleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol fiyatlarının referans noktası olarak kabul ediliyor ve küresel petrol fiyatlandırması için bir referans noktası görevi görüyor.