Altın fiyatları yükseliş ivmesinde! 16 Nisan güncel altın fiyatları son durum
Altın fiyatları yeni haftaya yükseliş trendinde başladı. Cuma günü İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğuna dair haber akışı, emtia piyasalarında oynaklığı artırırken 2 bin 432 dolara kadar yükselerek rekor tazeleyen altının ons fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 2 bin 344 dolardan tamamladı. 15 Nisan Pazartesi günü ise güncel ons altın değeri 2 bin 360 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 455 TL'den alıcı buluyor. İşte, 16 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Analistler, hafta sonu Orta Doğu'da artan gerilimin etkileriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade ederek, söz konusu gelişmelerin ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Öte yandan, geçen hafta ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 22, temmuzda ise yüzde 51 ile fiyatlanıyor.
Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 375 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 438 liradan yaparken; 15 Nisan Pazartesi günü 2 bin 457 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 987 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 012 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.456,57
Satış: 2.457,07
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.359,70
Satış: 2.360,07
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.925,91
Satış: 4.012,44
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.703,64
Satış: 16.000,66
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.836,46
Satış: 8.034,63
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.703,64
Satış: 16.000,66
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.848,59
Satış: 17.278,70
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.370,97
Satış: 1.797,01
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.323,33
Satış: 2.451,40