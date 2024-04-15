Analistler, hafta sonu Orta Doğu'da artan gerilimin etkileriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade ederek, söz konusu gelişmelerin ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, geçen hafta ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 22, temmuzda ise yüzde 51 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 375 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...