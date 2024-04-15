BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi: Bu hafta 16 Nisan 2024 BİM katalog ürünleri
BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünleri yarın satışa çıkıyor. BİM'de bu hafta salı günü müşterileriyle buluşacak ürünler arasında kişisel bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Ayrıca 16 Nisan 2024 BİM kataloğunda; temel gıda, temizlik malzemeleri de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte, BİM 16-19 Nisan 2024 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
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BİM aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler tarafından gündeme geldi. BİM zincir marketlerde bu hafta satışa sunulacak ürünler belli oldu. Salı ve cuma günleri satışa sunulacak yeni BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik. İşte, 16 Nisan 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM 16 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Nora 5 kg Buğday Unu - 68,75 TL
Yudum 4 L Ayçiçek Yağı - 174,75 TL
Verde 1 L Yemeklik Pirina Yağı - 157 TL
Cem 800 Gram Siyah Sele Zeytin - 125 TL
Tukaş 700 Gram Domates Rendesi - 21,50 TL
Saban 2,5 Kg Kırmızı Mercimek - 76,50 TL
Bella Natura Glutensiz Unlar - 25 TL
Master Nut Mısır Cipsi - 21,50 TL
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İçim 3 Kg %3 Yağlı Yoğurt - 99,50 TL
Sek 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt - 139 TL
Altınkılıç 1 L Çilekli Kefir - 44,50 TL
Bahçıvan 1000 Gram Yarım Yağlı Tost Peyniri - 159 TL
Ramiz 500 Gram İnegöl Köfte - 195 TL
İçim 6x200 Ml Sade Süt - 49,50 TL
Sümeli 400 Gram Kelle&Göbek Kaşarı - 99,50 TL
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Billmatik 10 Kg Toz Deterjan - 225 TL
Prima Bebek Çeşitleri - 415 TL
Dermokil 60 Ml Leke Karşıtı Yüz Bakım Kremi - 139 TL
Dermokil 30 Ml El Kremi - 12,50 TL
Green Clean 1 Litre Çamaşır Deterjanı - 145 TL
Figürlü Masa Lambası - 59 TL
Loreal Micellar Temizleme Suyu - 59,50 TL
Urban Care 450 Ml Şampuan - 95 TL
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BİM 19 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Senna 65 İnç Framless Ultra HD Google TV - 17.499 TL
TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV - 18.999 TL
LG 50 İnç Ultra HD Smart TV - 17.499 TL
Ape Ryder Elektrikli Bisiklet - 39.999 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı - 4.299 TL
Polosmart Oyuncu Klavyesi - 299 TL
Range Türk Kahve Makinesi - 899 TL
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Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti - 2.599 TL
Corby Drones Smart Drone - 1.599 TL
Dynamic Ahşap Kaykay - 399 TL
Polosmart Çocuk Kulaklığı - 249 TL
Gece Lambası - 79 TL
Işıklı Plazma Küre - 239 TL
Polosmart Karaoke Mikrofon - 299 TL
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Kot Görünümlü Taşlı Tayt - 85 TL
Çocuk Saat Karma Modeller - 169 TL
Argesta Desenli Terlik - 85 TL
Pop Girls Bileklik Yapma Seti - 279 TL
Argesta Çocuk Çift Toka Terlik - 95 TL
Argesta Çocuk Eva Sandalet - 89 TL
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Chefs Pro Karnıyarık Tenceresi - 249 TL
Chefs Pro Kapaklı Kavurma Sacı - 299 TL
Emsan Kek Kalıbı - 279 TL
Cam Baharatlık - 19,50 TL
Benante Bambu Standlı Porselen Fincan Seti - 499 TL
Bambu Kesme Tahtası Seti - 129 TL
Glass in Love Yaprak Gravürlü Cam Vazo - 119 TL
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Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Mahremiyet Eğitimi Kitabı - 199 TL
Clementoni Mekanik Canavar Kamyonlar - 499 TL
Uçar Oyuncak Polis İstasyonu Yol Seti - 229 TL
Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatma Seti - 199 TL
Konuşan Cansu Bebek - 199 TL
Pufu Pelüş Kedi Yastık - 229 TL
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Argesta Erkek Tek Bantlı Terlik - 99 TL
Argesta Kadın Çift Toka Terlik - 99 TL
Argesta Erkek Kalın Taban Tek Bant Terlik - 119 TL
Argesta Kadın Tek Bantlı Terlik - 99 TL
Argesta Erkek Tek Toka Terlik - 99 TL
Argesta Kadın Çarpraz Terlik - 109 TL
Argesta Erkek Eva Sandatlet - 105 TL
Argesta Kadın Sauna Terlik - 89 TL
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