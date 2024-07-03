Gül Sunal: Çok yoruldum
Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, Cemal Meriç'in "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer gerçekte ölen hayatta kalandır" sözünü paylaşıp, "03.07.2000 hayat durmuş. Bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" ifadelerini kullandı. Ali Sunal ve Ezo Sunal da babalarının ölüm yıl dönümünde duygusal mesajlar yayımladı
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Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de aramızdan ayrılsa da filmleri hâlâ milyonlar tarafından izleniyor ve hafızalardaki tazeliğini koruyor.
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Gül Sunal da zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla eşi Kemal Sunal'a olan özlemini dile getiriyor. Sunal, son olarak yayımladığı bir mesaj ile takipçilerini duygulandırdı.
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"GERÇEKTE ÖLEN HAYATTA KALANDIR"
Eşi Kemal Sunal ile yıllar önce çektirdiği bu fotoğrafı yayımlayan Gül Sunal, "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen, hayatta kalandır." Kemaaaallllll, Cemil Meriç böyle demiş. Gerçekten de öyle oluyor bil istedim. 03.07.2000 hayat durmuş, bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" ifadelerini kullandı.
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"ÖYLE BİR ŞANSIN YOK GÜLÜM"
Ali Sunal, annesi Gül Sunal'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı. Babasının izinden giderek oyuncu olan Ali Sunal, annesine "Ne yorulması torunların seninle oynamaya bayılıyor öyle bir şansın yok gülüm" sözleriyle karşılık verdi.
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"SENSİZ HAYATIM SENİNLE GEÇİRDİĞİM HAYATIMI GEÇTİ"
Ali Sunal daha sonra babasının vefatının yıl dönümünde henüz küçük bir çocukken Kemal Sunal ile çektirdiği bu fotoğrafı yayımladı. Sunal, paylaşımında "Bugün gibi bir yaz gününden... Bu fotoğraf eski yazlık evimizden. Bu sene 24 yıl oldu sen gideli ve ilk defa bu sene sensiz hayatım seninle geçirdiğim hayatımı geçti süre olarak. Çok özledim babam. Umarım bir yerden beni, annemi, kardeşimi, kurduğum ailemi, torunlarını görüyorsundur. Torunların gördükleri anda seni tanıyor ve çok merak ediyorlar. Onlara gücüm yettiğince tanıtacağım yaşatacağım melek dedelerini. Seni çok seviyorum babam" ifadelerine yer verdi.
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"BABAMLA BERABER GEÇİRDİĞİMİZ SON GECE"
Ezo Sunal da babası Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde "Babamla beraber geçirdiğimiz son gece bir 2 Temmuz gecesiydi... Beraber izlediğimiz son film de çok iyi hatırlıyorum 'Forrest Gump'tı. Film bittikten sonra bir sessizlik olmuştu. Filmden çok etkilenmiştik. Ama ben babamın duygulandığını fark ettikten sonra filmi düşünmeyi bırakıp onu izlemeye başlamıştım. O yüzden çok iyi hatırlıyorum o anı... Babamın duygulandığını, bir filmden etkilendiğini belki de ilk kez fark etmiştim. Ve oturup bir süre onu izlemiştim. İyi ki de öyle yapmışım. Şöyle diyordu filmde; "My mom always said life is like a box of chocolate, you never know what you're gonna get" (Hayat bir kutu çikolata gibidir, içinden sana ne çıkacağını asla bilemezsin), "My mom always said, you have to put the past behind you before you can move on" (Annem hep ilerleyebilmek için geçmişi arkanda bırakmalısın derdi.) Güzel filmdi, güzel bir andı. Müziğini de çok çok severim, bu sene de babamı bu müzikle paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.
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