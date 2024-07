Gül Sunal: Çok yoruldum

"BABAMLA BERABER GEÇİRDİĞİMİZ SON GECE"

Ezo Sunal da babası Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde "Babamla beraber geçirdiğimiz son gece bir 2 Temmuz gecesiydi... Beraber izlediğimiz son film de çok iyi hatırlıyorum 'Forrest Gump'tı. Film bittikten sonra bir sessizlik olmuştu. Filmden çok etkilenmiştik. Ama ben babamın duygulandığını fark ettikten sonra filmi düşünmeyi bırakıp onu izlemeye başlamıştım. O yüzden çok iyi hatırlıyorum o anı... Babamın duygulandığını, bir filmden etkilendiğini belki de ilk kez fark etmiştim. Ve oturup bir süre onu izlemiştim. İyi ki de öyle yapmışım. Şöyle diyordu filmde; "My mom always said life is like a box of chocolate, you never know what you're gonna get" (Hayat bir kutu çikolata gibidir, içinden sana ne çıkacağını asla bilemezsin), "My mom always said, you have to put the past behind you before you can move on" (Annem hep ilerleyebilmek için geçmişi arkanda bırakmalısın derdi.) Güzel filmdi, güzel bir andı. Müziğini de çok çok severim, bu sene de babamı bu müzikle paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.