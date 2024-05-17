GSB GENÇLİK KAMPI NEDİR?

Bakanlık tarafından düzenlenen kamplarda gençlerin; zaman yönetimi, planlama, uygulama ve temel yaşam becerileri gibi yetkinlik alanlarının genişlemesine destek olmak ve toplum hayatına karşı bilinç kazandırmak hedefleniyor.

Kamplarda; at biniciliği, el sanatları, rafting, matrak, trekking, mini golf, geziler, kano gibi birçok aktivite yer alıyor.