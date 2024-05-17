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        Haberler Kısayol GSB Gençlik Kampı nedir, başvurular ne zaman bitiyor, ücretsiz mi, hangi şehirlerde var? Gençlik Kampı başvuru ekranı

        GSB Gençlik Kampı başvuruları başladı! Gençlik Kampı başvuru ekranı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Kampları için başvurular başladı. Bu kamplarda gençlere planlama, uygulama ve temel yaşam becerileri gibi yetkinliklerin kazandırılması amaçlanıyor. GSB Gençlik Kampları, 35 farklı şehirde bulunan 13'ü deniz ve 35'i doğa olmak üzere toplam 48 kamp alanında gençleri ağırlamaya hazırlanıyor. İşte, GSB Gençlik Kampları detayları, başvuru tarihi ve başvuru ekranı...

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        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:50
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        • 1

          GSB, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Gençlik Kampları çin başvurular başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Kamp ateşi yakmaya hazır mısınız gençler? Yeşile, maviye, spora ve eğlenceye doyacağınız Gençlik Kamplarımıza başvurular başladı." ifadelerini kullandı. Peki, GSB Gençlik Kampı nedir, kimler katılabilir, ücretsiz mi, başvuru tarihleri nedir? İşte, detaylar...

        • 2

          GSB GENÇLİK KAMPI NEDİR?

          Bakanlık tarafından düzenlenen kamplarda gençlerin; zaman yönetimi, planlama, uygulama ve temel yaşam becerileri gibi yetkinlik alanlarının genişlemesine destek olmak ve toplum hayatına karşı bilinç kazandırmak hedefleniyor.

          Kamplarda; at biniciliği, el sanatları, rafting, matrak, trekking, mini golf, geziler, kano gibi birçok aktivite yer alıyor.

        • 3

          KİMLER GENÇLİK KAMPINA KATILABİLİR?

          12 ile 25 yaş arasındaki tüm vatandaşlar kamp için başvuru yapabilir. Kamplar; yaş ve kamp tarzı olarak ikiye ayrılıyor;

          12-15 yaş arası deniz kamplarına başvuru yapabilecekken; 16-25 yaş arası doğa kampına başvuru yapabiliyor.

        • 4

          GSB GENÇLİK KAMPLARI ÜCRETSİZ Mİ?

          Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanıyor. Kamp alanlarının güvenliği güvenlik görevlilerince sağlanırken, gençlerin tüm ihtiyaçları ise gençlik liderleri tarafından giderilecek.

        • 5

          GSB GENÇLİK KAMPI BAŞVURU TARİHLERİ

          16 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 7 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Kamp başvuruları "ghgm.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

        • 6

          GSB GENÇLİK KAMPI BAŞVURU EKRANI

          Gençlik Kampına katılmak veya çocuğunuz adına başvurudu bulunmak istiyorsanız aşağıdaki linkten başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

          GSB GENÇLİK KAMPI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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