Gram altında yeni rekor

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Haftanın ilk gününü 1.615 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından sabah saatlerinde 1626 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.682 lira, Cumhuriyet altını da 10.770 liradan satıldı

Altının ons fiyatı, dünkü 1.925 dolarla kapanışının ardından bugün yüzde 0.6 değer kazanarak 1.936 dolara çıktı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güçlendiğini bildirdi.

ABD ENFLASYONU BEKLENİYOR

ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu hatırlatan analistler, verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Analistler, New York Fed'in dün açıkladığı enflasyon beklentisi haziranda yüzde 3,8 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini aktarmasına karşın, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 95 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artırmasının öngörüldüğünü söyledi.