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Haberler Altın

Gram altında yeni rekor

Dolar/TL'nin 22.30'un üzerini görmesiyle gram altın da 1.401 liraya çıkarak yeni zirvesini gördü. Gram altındaki günlük yükseliş yüzde 3'ü buldu

Giriş: 07.06.2023 - 08:19 | Güncelleme: ABONE OL
Gram altında yeni rekor
HABERTURK.COM

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatındaki yatay seyir devam ederken yurtiçinde dolar/TL'de yaşanan yükseliş gram altında yeni rekor gelmesine yol açtı.

Dünü 1.962 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı sabah saatlerinde 1.963 dolardan işlem gördü. Dolar/TL ise dün kapanışta 21.62'den işlem görürken bu sabah 22.30'un üzerine tırmandı.

Dolarda gelen bu yeni tarihi zirveyle gram altın fiyatı 1.401 liraya rekor kırdı. Gram altındaki günlük yükseliş yüzde 3'ü buldu.

Analistler Fed'in 14 Haziran'da faiz artırımına ara verme ihtimalinin güçlenmesinin altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı yarattığını belirtirken gelecek hafta Fed kararından önce açıklanacak ABD enflasyon verilerinin dikkatle takip edileceğini belirtti. Ons fiyatında 1.945 doların destek 1.985 doların ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığını ifade etti.

FED'İN PAS GEÇMESİ, ECB'NİN ARTIRMASI BEKLENİYOR

Fed'den geçen haftaya kadar 14 Haziran'da 25 baz puanlık artırım bekleniyordu. Ancak Fed yetkililerinden gelen açıklamalar beklentilerde değişime yol açtı.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise Fed'in yaklaşan haziran toplantısında faiz artırımına gitmemesi gerektiğini belirtti. Faiz artırımında bir toplantının atlanabileceğini düşündüğünü aktaran Harker, gelecek verilerin fikrini değiştirebileceğini kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson da Fed'in bir toplantıda faiz oranını sabit tutma kararının para politikası sıkılaşmasını sonlandırdığı anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise faiz artışlarından sonra para politikasının daha iyi durumda olduğunu belirtti.

ECB'nin ise yüzde 90 ihtimalle gelecek hafta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, yılın geri kalanında toplamda 50 baz puan faiz artıracağı ve bu yıl faiz indirimi yapmayacağı tahmin ediliyor.

Beklentilerin netleşmeye başlamasıyla doların ana para birimleri karşısındaki dolar endeksinde bu hafta şu ana kadar yatay bir seyir izlendi. Geçen cuma 104 seviyesinin üzerine çıkan endeksi bu sabah itibarıyla 104.1 oldu.

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