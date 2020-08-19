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Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen ve 31 Temmuz'da yürürlüğe giren "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" sonrasında internet devi Google'dan bu kapsamda bir şirket kurması bekleniyordu. Habertürk TV'den Esra Nehir'in haberine göre Android, Gmail ve YouTube gibi platformları bünyesinde barındıran şirket, Türkiye'deki operasyonları çerçevesinde yeni bir şirket kurma kararı aldı. Ancak bu şirket sosyal düzenlemesi kapsamında değil yine reklam ve pazarlama faaliyetlerine dönük olacak.

2005 YILINDAN BU YANA İTO'YA KAYITLI

ABD’li teknoloji devi, Türkiye’de resmî olarak 2005 yılından bu yana ‘Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi’ adıyla faaliyet gösteriyor.

İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) da kayıtlı olan şirket, Türkiye’deki faaliyetlerini İstanbul Levent’te bulunan bir plazadaki ofisi aracılığıyla yürütüyor. Şirketin Türkiye’ye yönelik aldığı son kararının ise Google’ın reklam ve pazarlama faaliyetleri kapsamında alındığı öğrenildi.

ALIŞVERİŞ REKLAMLARINI DURDURMUŞTU

Google, Rekabet Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 29 Temmuz'da Türkiye'de alışveriş reklamlarını kaldırma kararı da almıştı. ABD'li şirketin Türkiye'deki operasyonlarının kapsamını genişletme yoluna gitmesiyle, bu ve benzer regülasyonlara karşı da daha hızlı hareket edebilmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Türkiye'de 31 Temmuz'da yürürlüğe giren ve kamuoyunda 'Sosyal Medya Düzenlemesi' olarak bilinen yasaya göre günlük 1 milyonun üstünde erişimi olan sosyal medya kuruluşları Türkiye'de temsilci bulundurması zorunluluğu 1 Ekim 2020'de başlayacak. Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bildirimde bulunulacak.

Bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek. Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek.

Google'ın aldığı yeni şirket kurma kararının ise bu yasadan ziyade, reklam ve pazarlama çalışmalarını Türkiye'deki regülasyonlara uyumlu hale getirme adımı olarak alındığı ifade ediliyor. Kurulacak olan yeni şirketin Google'ın çatı kuruluşu olan Alphabet bünyesinde faaliyet göstereceği belirtiliyor.

GOOGLE: 2021 YILINDA YAPMAYI PLANLADIĞIMIZ...

Google'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"2006 yılından beri İstanbul'da kurulu bulunan Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. (‘Google Reklamcılık’) olarak yurtdışında yerleşik Google şirketleri tarafından sağlanan hizmetlerin Türkiye’de tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.



Bugün medyada yer alan ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan güncel değişiklikler sebebiyle Google’ın Türkiye’deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haberler, Google’ın reklam hizmetlerinin sunumuyla ilgili olarak 2021 yılında yapmayı planladığı bazı yapısal değişikliklerin yanlış anlaşılarak yayılmasına dayanmaktadır. Konunun 5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler ve sosyal medya düzenlemeleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır."

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