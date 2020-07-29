Arama motoru Google, Rekabet Kurulu kararı sonrası 10 Ağustos 2020'den itibaren, arama motorlarında çıkan alışveriş reklamlarını kaldırma kararı aldığını duyurdu.
Rekabet Kurumu’nun Mayıs 2020’deki Google’daki alışveriş reklamlarıyla ilgili kararı kapsamında 10 Ağustos itibari ile Google'a satın almak istediği bir ürünün ismini yazan kullanıcılar, artık arama sayfasının en üst kısmında çıkan “slider” şeklindeki alışveriş reklamlarını görmeyecek.
Google'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu yılın başlarında Rekabet Kurumu Google’ın Alışveriş Karşılaştırma Servislerine (AKS) eşit davranması yönünde bir karar verdi. Yanıt olarak, Rekabet Kurumu’na (RK),satıcılardan Alışveriş reklamlarının gösterilebilmesi için AKS’lere Google Alışveriş’le aynı fırsatı sağlayacak ve Alışveriş reklamlarının ürün kalitesini hem kullanıcılar hem de satıcılar için sürdürülebilir kılacak bir dizi tedbir sunduk. Sunduğumuz tedbirler Alışveriş reklamları için Avrupa’da 600’den fazla AKS’nin katılımıyla 3 yıldır başarıyla uygulanan tedbirlere çok benzer bir çözüm yolu içeriyor. Ancak, sunduğumuz çözüm önerilerinin Türkiye için kabul edilebilirliği şu aşamada belirsiz. Bu nedenle, faaliyetlerimizi yasal çerçevede sürdürebilmek ve müşterilerimize hazırlık yapabilmeleri için yeterli süreyi sağlamak amacıyla, maalesef 10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Alışveriş reklamlarını Google’ın Türkiye’deki arama sayfalarından kaldıracağız.”
'REKABET İLE ANLAŞMAYI UMUYORUZ'
Uygulanabilir bir çözüm bulmak için Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerinin altı çizilen Google’dan yapılan açıklamada, “Bu bizim için kolay alınmış bir karar değil; bunun tüketiciler, satıcılar ve AKS’ler için daha az seçeneğe ve daha düşük kalite deneyimine sebep olacağına inanıyoruz. Yılın en yoğun alışveriş aylarına yaklaşırken, bu durumun müşterilerimizin satışlarına yönelik etkisini en aza indirmek üzere onlarla birlikte çalışacağız. Tüketiciler bilgiye ulaşmak için Google Arama’yı, satıcılar da müşterilerine ulaşmak için diğer reklam formatlarını kullanmaya devam edebilecek. Bu sorunları önümüzdeki aylarda çözüme kavuşturabilmeyi ve Rekabet Kurumu ile Alışveriş reklamlarını Türkiye’ye tekrar getirebilmemizi sağlayacak bir anlaşmaya varabilmeyi umuyoruz” ifadelerine yer verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!