Hollanda merkezli global bir finansal hizmetler grubunun risk sermayesi şirketi olan GKG Ventures, Türkiye girişim ekosisteminde faaliyet gösteren girişim sermayesi kuruluşu Boğaziçi Ventures ile iş birliği yaptığını açıkladı.
Verilen bilgiye göre, 2 kurum yapılan işbirliği ile fintech girişimlerine odaklanan yatırımlar yapmayı planlıyor.
Öncelikli hedef Türkiye ve Orta Doğu Avrupa bölgesindeki girişimler olarak belirlenirken, iki şirketin bu iş birliği için 30 milyon dolar fon ayırdığı belirtildi.
GKG Ventures ve Boğaziçi Ventures'ın, bu iş birliğini ikincil hedef pazarlar olarak konumlandırdıkları Avrupa ve Asya bölgelerinde yapılacak fintech yatırımları ile de sürdürmeyi planladıkları kaydedildi.
'TÜRK GİRİŞİMLER DÜNYADA ETKİ YARATIYOR'
İş birliğinin girişim ekosistemi için orta ve uzun vadede önemli faydalar sunacağına inandıklarını söyleyen GKG Ventures Managing Director’ü Baran Engür, "Türkiye’de doğan ve filizlenen girişimlerin dünya arenasında etki yaratabildiğini son birkaç yıl içinde başarılı örneklerle gördük. Bu önemli bir kırılma oldu. Türkiye’nin girişimci potansiyeline inanıyor ve güveniyoruz. GKG Ventures olarak, Boğaziçi Ventures ile hayata geçirdiğimiz bu güç birliği sayesinde, belirlediğimiz bölgelerde hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Uluslararası düzeyde gelişmiş bilgi, deneyim ve olgunluğumuzla yerli girişimlere zirveye yürürken eşlik edeceğiz" dedi.
Türkiye’nin, son yıllarda sıklıkla dünya girişim ekosistemi içinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardığını söyleyen Boğaziçi Ventures yönetim kurulu üyesi Barış Özistek ise, "Günümüzde startup’ların başarıya ulaşmak için savaşmaları gereken çok fazla cephe var ve ne yazık ki cephaneleri oldukça sınırlı. Pandemi örneğinde olduğu gibi, hiç hesapta olmayan dış etkenler, planlarımızı altüst edebiliyor. Strateji oluşturmak, öngörülerden beslenen iş planları hazırlamak, doğru kişilerle aynı masaya oturabilmek, deneyim satın almak ve veriden en üst seviyede faydalanmak gibi birbirinden bağımsız görünse de çok bağlantılı pek çok alanda deneyim ve bilgeliğin değeri giderek artıyor. GKG Ventures’la hayata geçirdiğimiz bu iş birliğinin kısa süre içinde fark edilir etkide faydalar doğuracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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