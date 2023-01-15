Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji Gizliliğinizi ihlal edenleri, tek bir hamleyle yakalayabilir, kızılötesi kameraları bulabilirsiniz!

Gizliliğinizi ihlal edenleri, tek bir hamleyle yakalayabilir, kızılötesi kameraları bulabilirsiniz.

İzlendiğinizi düşünüyorsanız, güven probleminiz varsa, gittiğiniz ortak bir alanda sizi kayıt edebilecekleri fikri içinizi kemiriyorsa… İşte şaşırtıcı bir öneri; telefon kameralarınızı gizli kameraları bulmak için kullanabilirsiniz.

Giriş: 15.01.2023 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
Gizliliğinizi ihlal edenleri, tek bir hamleyle yakalayabilir, kızılötesi kameraları bulabilirsiniz!

Teknolojinin günlük hayatın içerisindeki rolünün çok yüksek seviyelere çıkması, özel hayatlarımızdaki gizliliğin rolünün azalması tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Her hareketimiz, her anımız internet üzerinden başkaları tarafından görünür hale gelebiliyor. Üstelik bunu başkalarının zoruyla da yapmıyoruz. Kendimiz hayatımızın neredeyse her anını paylaşır olduk.

Ama kendi yaptığımız paylaşımların dışında da izlenme ve takip edilme tehlikesi her daim karşımıza çıkabilecek bir sorun olarak göze çarpıyor.

"Paranoyak olmam, takip edilmediğim anlamına gelmez"

En naif duygulara sahip olanımızın içerisinde dahi bir miktar paranoya vardır. Hele ki teknolojinin bu denli ilerlediği dönemde; telefonumuzun dinlendiğini düşünmek, kameralarla izlendiğimizi sanmak aslında hiç de gerçek dışı şeyler değil.

Özellikle otel, ortak ofis veya görüntülenebileceğiniz konusunda aklınızda soru işareti olan herhangi bir yerde kamera sinyalini gerçekten yakalamak mümkün mü?

GİZLİLİĞİMİZİ BOZANI ORTAYA ÇIKARTABİLİRİZ

Evet! IR (Kızılötesi) sinyal yayan bir gizli kameranın, gizliliğini bozmak mümkün. Hem de çok basit bir yöntemle. Artık hemen hepimizin ceplerinde bulunan kameralı telefonlar, bir gizli kamerayı bulmak için ihtiyacımız olan şey.

Kamera kızılötesi ışık kullanıyorsa, telefonunuz gözlerinizin yapamadıklarını alabilir.

Gizliliğinize saygı duyulduğundan emin olmak için akıllı telefonlarımızdaki kamerayı basitçe kızılötesi (IR) ışını yayan bir kameraya doğru tutmamız yeterli olacaktır. Kameraların düşük ışıklı alanda hareketi yakalamak için kullandığı kızılötesi ışınları, insan gözleri algılayamasa da telefon kameralarındaki sensör bunu basitçe ortaya çıkartabiliyor. Bazen ön, bazen de arka kamera ile bunu kolayca görebilirsiniz.

Ufak bir deney ile telefon kameranızın IR sinyallerini bulup bulmadığını kontrol edebilirsiniz:

  • Bunun için bir TV uzaktan kumandası sizin ihtiyacınızı görecektir. Ama en önemlisi düşük ışıklı bir alanda olmanız.
  • Telefonunuzun kamerasını açın ve uzaktan kumandaya doğrultun.
  • Uzaktan kumandaların IR sinyalini yollaması için telefonunuza doğrultulmuşken bir tuşuna basın.
  • Mor bir ışığın kumandada yandığını göreceksiniz. İşte bu kızılötesi ışındır.
  • Bazı model telefonların arka kamerası bu ışını yakalayamayabiliyor. Bu sebeple selfie kamerası (telefonun ön tarafında bulunan kamera) bazı anlarda daha etkili bir çözüm olabiliyor.
  • Peki, şimdi sıra kamerayı bulmakta… Düşük ışıklı bir alanda, takip edildiğinizden şüpheleniyorsunuz. Kamerayı bulmak için yapmanız gereken şey yine bu kadar basit. Tıpkı kumandadan yakaladığınız IR sinyalini gördüğünüz gibi telefonunuzun kamerasıyla ‘gizli kamera’ olduğunu düşündüğünüz alanı tarayın… Ve işte orada… (Tabii gerçekten oradaysa)

AĞ KONTROLÜ SAĞLAYIN

Bulunduğunuz yerde aktif bir kamera olduğundan çok eminsiniz, ancak ortam yeterince karanlık değil veya IR hilesi çalışmadı. Bulmak için kullanabileceğiniz bir yol daha var. O da yerel ağlara nelerin bağlı olduğunu kontrol etmek.

Yerel ağınıza hangi cihazların bağlı olduğunu bulabilen bir dizi ağ analizörü uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalardan bir tanesini indirerek, ağınızdaki tüm cihazları bulabilir ve listeleyebilirsiniz. Ayrıca, hangi cihazları tanıdığınızı doğrulamanıza izin verebilir, böylece orada olmaması gerekenleri daha kolay bulabilirsiniz.

RADYO FREKANSI DEDEKTÖRLÜ ÇÖZÜM

Elbette bunlar kusursuz çözümler olmayabilir. Ancak elinizde kolayca bulunabilecek telefonlarımızla şüphe duyduğumuz yerleri tarayabileceğimiz basit hileler olarak dikkat çekiyor. Dinlenme, izlenme konusunda çok daha ciddi bir endişeniz varsa, böcek diye tabir edilen gizli mikrofon veya kameralardan gelen sinyalleri alabilecek bir radyo frekansı dedektörü satın almak çözüm olacaktır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Cem Özenen

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Şiddetli fırtınalar can aldı: Biden acil durum ilan etti!
Şiddetli fırtınalar can aldı: Biden acil durum ilan etti!
Öğretmene 'cinsel istismar'dan 71 yıl hapsi istendi
Öğretmene 'cinsel istismar'dan 71 yıl hapsi istendi
Ailesini tehdit etti, evi bastı, polise silah çekti!
Ailesini tehdit etti, evi bastı, polise silah çekti!
72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.