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Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı UNDP tarafından açıklanan verilere göre, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmak için, tüm sektörlerde yıllık yatırım gereksinimlerinin yaklaşık 5 ila 7 trilyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

UNDP, sadece gelişmekte olan ülkelerin, SKA yatırımlarında yıllık 2.5 trilyon dolar tutarında büyük bir finansman açığıyla karşı karşıya olduğunu açıklıyor. Daha yaşanabilir bir gelecek için her kişi ve kuruma önemli sorumluluklar düşerken, startup ekosistemi de SKA’lar konusunda çalışmalar yürütüyor.

Startup girişimlerinin ticarileşmesini ve yatırımcılarla buluşmasını sağlayan dijital hızlandırma platformu in4startups, sürdürülebilirlik manifestosunu yayımladı.

2022 yılında Ahmet Sefa Bir ve Şerafettin Özsoy tarafından kurulan platformun, girişimlerin sürdürülebilirliğini ölçen bir etki analizi geliştirdiğini de açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan in4startups Kurucuları Ahmet Sefa Bir ve Şerafettin Özsoy, sürdürülebilir bir gelecek için girişimcilik ekosisteminin büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Bu nedenle SKA’lara katkıda bulunmak amacıyla kendi taahhütlerimizi 'in4startups Sürdürülebilirlik Manifestosu' adı altında yayımladık” dedi.

Manifestoda, hem In4startups'ın uyacağı, hem de birlikte çalıştığı girişimlerin uymasını tavsiye ettiği taahhütler yer alıyor. BM’in SKA’larının çizdiği çerçeve üzerinden şekillendirilen manifesto 14 maddeden oluşuyor.

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