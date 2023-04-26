Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Girişimcilik

Girişimlerin sürdürülebilirliğini ölçen analiz geliştirdi  

Startup girişimlerinin ticarileşmesini hedefleyen in4startups, sürdürülebilirlik manifestosu hazırladığını duyurdu. Platform ayrıca, girişimlerin sürdürülebilirliğini ölçen yeni bir analiz aracı geliştirdiğini açıkladı

Giriş: 26.04.2023 - 14:28 | Güncelleme: ABONE OL
Girişimlerin sürdürülebilirliğini ölçen analiz geliştirdi  
HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı UNDP tarafından açıklanan verilere göre, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmak için, tüm sektörlerde yıllık yatırım gereksinimlerinin yaklaşık 5 ila 7 trilyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

UNDP, sadece gelişmekte olan ülkelerin, SKA yatırımlarında yıllık 2.5 trilyon dolar tutarında büyük bir finansman açığıyla karşı karşıya olduğunu açıklıyor. Daha yaşanabilir bir gelecek için her kişi ve kuruma önemli sorumluluklar düşerken, startup ekosistemi de SKA’lar konusunda çalışmalar yürütüyor.

Startup girişimlerinin ticarileşmesini ve yatırımcılarla buluşmasını sağlayan dijital hızlandırma platformu in4startups, sürdürülebilirlik manifestosunu yayımladı.

2022 yılında Ahmet Sefa Bir ve Şerafettin Özsoy tarafından kurulan platformun, girişimlerin sürdürülebilirliğini ölçen bir etki analizi geliştirdiğini de açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan in4startups Kurucuları Ahmet Sefa Bir ve Şerafettin Özsoy, sürdürülebilir bir gelecek için girişimcilik ekosisteminin büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Bu nedenle SKA’lara katkıda bulunmak amacıyla kendi taahhütlerimizi 'in4startups Sürdürülebilirlik Manifestosu' adı altında yayımladık” dedi.

Manifestoda, hem In4startups'ın uyacağı, hem de birlikte çalıştığı girişimlerin uymasını tavsiye ettiği taahhütler yer alıyor. BM’in SKA’larının çizdiği çerçeve üzerinden şekillendirilen manifesto 14 maddeden oluşuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Van kedisi Pişo ile
Van kedisi Pişo ile "Van Gölünü kirletmeyin" mesajı
Dünya liderliğimizi kaybettik!
Dünya liderliğimizi kaybettik!
14 yaşındaki çocuğa korkunç infaz!
14 yaşındaki çocuğa korkunç infaz!
Ankara'da 1 Mayıs, Anadolu Meydanı'nda kutlanacak
Ankara'da 1 Mayıs, Anadolu Meydanı'nda kutlanacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.