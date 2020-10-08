Teknopark İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi işbirliğinde TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Destek Programı ile girişimcilik ekosistemine yönelik bir proje açıklandı.
Teknopark İstanbul bünyesindeki kuluçka merkezi Cube Incubation, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandığı yeni projesi ile girişimcilere, iş fikirlerini geliştirmeleri, fikir ve ortaya çıkacak ürünün doğrulanması, performans analizlerinin yapılması, iş planlarının değerlendirilmesi gibi ihtiyaç duyabilecekleri konularda eğitim ve mentorluk desteği sağlamayı amaçladığını bildirdi.
BİGG Cube Incubation adındaki projesiyle girişimciler, ofis, ıslak kuru laboratuvar ve temiz oda imkanlarından yararlanırken Teknopark İstanbul'un sunacağı network sayesinde de çeşitli şirketlerle görüşme imkanı bulacak ve derin teknoloji tabanlı geliştirmeler yapan girişimler ile aynı ekosistemde çalışmalarını hayata geçirebilecekler.
Yapılan açıklamaya göre, girişimciler ayrıca Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) aracılığıyla patent desteği alabilecekleri gibi dijital medya ve PR çalışmaları kapsamında sunulan desteklerden de rahatlıkla yararlanabilecekler.
10 YIL İÇİNCE MEZUN OLANLAR BAŞVURABİLİYOR
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Teknolojiyle kalkınmayı hedef olarak alan ülkelerde girişim ekosistemi kritik bir rol oynuyor. Teknoparklarda yenilikçi iş fikirleri üzerinde çalışan pek çok girişim ülkemizin teknolojide dışa bağımlığını önemli ölçüde azaltan projelere imza atıyorlar. BİGG projesinden yararlanacak girişimcilerin değerli çözümlerini dinlemek ve hayata geçirilmesinde destek olmak için heyecan duyuyoruz" dedi.
Geniş imkan ve destekler sunan BİGG Cube Incubation programından yararlanmak isteyen girişimcilerin sağlamaları gereken ön şartlar olarak, daha önce Teknogirişim Sermayesi ya da TÜBİTAK 1512 desteği almamış olmak ve herhangi bir şirkette ortaklığı bulunmamak olarak sıralanırken programa 1 yıl içinde mezun olabilecek lisans öğrencileri, yüksek lisans ile doktora öğrencileri ve son mezuniyetinin üzerinden 10 yıl geçmemek şartıyla mezunlar başvurabiliyor.
Gerekli şartları sağlayan girişimcilerin ön ödemeli 200 bin TL hibe desteği alabilecekleri bildirildi.
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