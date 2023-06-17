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Teknopark İstanbul girişimcileri iş dünyası ile bir araya geldi

Teknopark İstanbul'da çalışmalarını sürdüren robotik odaklı 7 girişim, 10'uncusu düzenlenen 'Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma' etkinliğinde, potansiyel yatırımcılar ve iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelerek projelerini tanıtma fırsatı buldu

Giriş: 17.06.2023 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL
Girişimciler iş dünyası ile bir araya geldi
AA

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation aracılığıyla geleneksel olarak 'Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma' etkinlikleri düzenleyen Teknopark İstanbul, bu etkinliklerin 10'uncusunu robotik teknolojiler odağında gerçekleştirdi.

Etkinlikte, robotik odaklı çalışmalarını sürdüren 7 girişim, potansiyel yatırımcılar ve iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelerek projelerini tanıtma fırsatı buldu

Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, etkinlikte sergilenen yenilikçi iş birliği modellerinin, girişimcilik ekosisteminin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yerebakan, "Bu etkinlikler, girişimlerimiz ile iş dünyası arasında bir köprü görevi görüyor. Girişimcilerimiz, TÜBİTAK, THY Teknik ve ASELSAN gibi büyük kurumlara projelerini anlatma şansı yakalıyor. Bu sayede yeni iş birliklerinin oluşmasına zemin hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

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