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        Haberler Gündem Giresun'da soyulan kuyumcudan alınan altınlar bulundu - Güncel haberler

        Giresun'da soyulan kuyumcudan alınan altınlar bulundu

        Giresun'un Bulancak ilçesinde, silahlı ve maskeli iki kişi tarafından soyulan kuyumcudan alınan altınlar bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 00:57 Güncelleme: 19.04.2024 - 00:57
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        Soyulan kuyumcudan alınan altınlar bulundu
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        Giresun Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede dün gerçekleşen kuyumcu soygununda, olayı gerçekleştiren şahıslar ile altınların adliye, emniyet, jandarma teşkilatlarının kararlı ve titiz saha çalışmaları neticesinde kısa sürede bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının Giresun'un huzuru için çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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