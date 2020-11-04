Tütün ve alkol düzenlemesi Resmi Gazete'de

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Tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi, satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınması, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre, tarım arazilerini kooperatifler başta olmak üzere özel hukuk tüzel kişileri aracılığıyla satın alıp fiili taksim yapılması suretiyle üyelere veya ortakların kullanımına tahsis edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, 100 günden 1,000 güne kadar idari para cezası verilecek.

Toprak koruma projelerine aykırı hareket edilmesi halinde valilik tarafından 1,000 TL'den az olmamak kaydıyla, bozulan arazinin her metrekaresi için 10 TL idarî para cezası uygulanacak ve projeye uygunluk sağlanması için azami iki ay süre verilecek. İzinsiz bütün yapılar, masrafları bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılacak.

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİ DÜZENLEMESİ

Yasa kapsamında tütün mamulü üreticilerinin bir takvim yılı içinde yurt içi piyasaya arz amacıyla ürettikleri ve ithal ettikleri sigara, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam tütünün, kategori bazında en az %30'unun Türkiye'de üretilen tütün olması zorunlu tutuldu. Cumhurbaşkanı, bu oranı %45'e kadar arttırabilecek. Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ile alkol üretim ve satışı bakanlık denetiminde yapılacak.

Mevzuatta tanımlanmış amacı dışında ya da teknik düzenlemesine uygun olmayan etil alkolü bulunduranlara, satışa sunanlara veya satanlara 20,000 TL'den 100,000 TL'ye kadar idari para cezası verilecek.

Alkollü içkileri 18 yaş altındaki kişilere satanlar ve saat 2200 - 0600 arasında perakende satışını yapanların satış belgeleri, beş yıl içinde üçüncü kez yasağı iptal etmeleri durumunda iptal edilecek.

GIDADA TAKLİT VE TAĞŞİŞ HAPİS VE PARA CEZASI

Yasayla 5996 sayılı yasada yapılan değişikliğe göre, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak ve imha edilecek. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 1,000 günden 5,000 güne kadar adli para cezası verilecek. Fiilin üç yıl içinde tekrarlanması durumunda ayrıca, bu işletmeciler, beş yıldan 10 yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilecek.

Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 50,000 TL'den, izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine 5,000 TL'den aşağı olmamak ve 500,000 TL'yi geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin %1'i oranında idari para cezası verilecek.



ŞEKER PİYASASI DÜZENLEMELERİ

Yasayla, Tarım ve Orman Bakanlığına şeker piyasasındaki mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilere yönelik de inceleme, araştırma yetkisi verilecek.

Bu incelemelerde, bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme ve denetim imkanının sağlanmaması hallerinde şirketlere, cari pazarlama yılı için tahsis edilen A kotası miktarının cari pazarlama yılı başındaki A kotası satış fiyatı ülke ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarının %3'üne kadar idari para cezası uygulanacak.

Kota tahsis edilmemiş olan şirketler ile yasa kapsamındaki ürünlerin ticaretini yapan veya bunları işleyen gerçek ve tüzel kişilere ise ilgili pazarlama yılında en az kota tahsis edilmiş olan şirketin A kotası miktarının cari pazarlama yılı başındaki A kotası satış fiyatı ülke ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarının %3'üne kadar idari para cezası verilecek