Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) birlikte elektronik uygulamaların kullanımı artarken Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da mükelleflerin gönüllü olarak elektronik tebligat (e-Tebligat) uygulamasına geçmesini önerdi.
GİB tarafından uygulanan e-Tebligat, ilgili kamu kurumunca düzenlenen belgelerin mükelleflere posta yerine elektronik adresleri üzerinden ulaştırılması anlamına geliyor. e-Tebligat, fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğuruyor.
Başkanlık, Kovid-19 sürecinde e-Tebligat Sistemi'nin kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak üzere mükelleflere yönelik bir broşür hazırladı.
Sistemi, kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanların kullanması zorunlu tutulurken, Başkanlık, zorunluluk kapsamına girmeyen tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve isteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişilerin sisteme gönüllü başvurması çağrısında bulundu.
Buna göre, sadece sahip olduğu araç nedeniyle motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olan bir vatandaş, sistemi kullanmak zorunda değil. Ancak kendisine kesilen trafik para cezasından veya idari para cezalarından hızlı
ve zamanında haberdar olarak haklarından faydalanmak isterse e-Tebligat’a dahil olma imkanı bulunuyor.
İsteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.
Başvuru bizzat mükellef veya kanuni temsilcisi ile yapılabileceği gibi e-Tebligat Sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterden verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla da yapılabiliyor.
Elektronik tebligat gönderimine ilişkin bilgilendirme amacıyla, mükelleflerin e-Tebligat başvurusu sırasında veya daha sonra beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS ve e-posta adreslerine mesaj da iletiliyor. Ancak mükellefin bu bilgilendirme mesajlarını beklemeden elektronik tebligat adresini takip etmesi önem taşıyor.
5. GÜNÜN SONUNDA TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAK
Mükellefler İnteraktif Vergi Dairesi web sayfasında yer alan "e-Tebligatlarım" bölümünden kendilerine tebliğ edilen belgeyi görüntüleyebilecek, tebliğ tarihini öğrenebilecek ve belgenin çıktısını alabilecek.
e-Tebligat ile gönderilen evrak, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak ve ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecek.
#video#5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak#
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