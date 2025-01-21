Kartalkaya’daki yangından çarşafla kurtulmaya çalıştılar

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı yangından oda pencerelerinden sarkıttıkları çarşaflarla kurtulmak isteyenlerin can mücadelesi kameralara yansıdı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki Grand Kartal Otel’de saat 03.30 sıralarında restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi.

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Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. Yangından kurtulmak isteyenlerin çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Yangınla ilgili olası ihmallere dikkat çeken uzmanlar, yangın merdiveninin de önemine dikkat çekmişti.

Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı! Haberi Görüntüle