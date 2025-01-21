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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den 2'nci Pavlovic harekatı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den 2'nci Pavlovic harekatı!

        Fenerbahçe'de transfer döneminde sıcak saatler yaşanıyor... Ara transferde ilk hedef olarak stoper hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Diego Carlos'un ardından Strahinja Pavlovic'i de kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi, daha önce de nabız yokladığı Sırp stoper için İtalyan devi Milan'ın kapısını yeniden çaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:58
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        • 1

          Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Diego Carlos'un ardından stoper hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

        • 2

          Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden Strahinja Pavlovic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

        • 3

          Fenerbahçe yönetiminin, Sırp stoper için Milan'a yeni bir resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

        • 4

          İKİNCİ STOPER OLACAK

          Diego Carlos transferi konusunda Aston Villa ile anlaşmaya veren Fenerbahçe, Pavlovic'i de kadrosuna katarak stopere 2'nci takviyesini yapmayı hedefliyor.

        • 5

          TADIC VE KOSTIC DEVREDE

          Fenerbahçe'nin Sırp futbolcuları Dusan Tadic ve Filip Kostic'in, milli takımdan arkadaşları olan Pavlovic'in sarı-lacivertlilere transfer olması için çaba sarf ettikleri bildirildi.

        • 6

          ÖNCEKİ TEKLİF 18 MİLYON EURO'YDU

          Fenerbahçe yönetimi, Pavlovic için daha önce de Milan'ın kapısını çalmış ve 18 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu.

        • 7

          Milan CEO'su Giorgio Furlani, Pavlovic için sarı-lacivertlilerin önerdiği 18 milyon Euro'luk ücretin yeterli olmadığını Fenerbahçeli yöneticilere iletmişti.

        • 8

          18 MİLYON EURO ÖDENDİ

          Milan, 23 yaşındaki 1.94'lük defans oyuncusunu 2024 yaz transfer döneminde Salzburg'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

        • 9

          Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösterilen Sırp stoperin Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        • 10

          Milan'da bu sezon 23 maçta süre bulan Pavlovic, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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