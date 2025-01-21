Fenerbahçe'den 2'nci Pavlovic harekatı!
Fenerbahçe'de transfer döneminde sıcak saatler yaşanıyor... Ara transferde ilk hedef olarak stoper hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Diego Carlos'un ardından Strahinja Pavlovic'i de kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi, daha önce de nabız yokladığı Sırp stoper için İtalyan devi Milan'ın kapısını yeniden çaldı.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Diego Carlos'un ardından stoper hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
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Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden Strahinja Pavlovic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.
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Fenerbahçe yönetiminin, Sırp stoper için Milan'a yeni bir resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.
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İKİNCİ STOPER OLACAK
Diego Carlos transferi konusunda Aston Villa ile anlaşmaya veren Fenerbahçe, Pavlovic'i de kadrosuna katarak stopere 2'nci takviyesini yapmayı hedefliyor.
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TADIC VE KOSTIC DEVREDE
Fenerbahçe'nin Sırp futbolcuları Dusan Tadic ve Filip Kostic'in, milli takımdan arkadaşları olan Pavlovic'in sarı-lacivertlilere transfer olması için çaba sarf ettikleri bildirildi.
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ÖNCEKİ TEKLİF 18 MİLYON EURO'YDU
Fenerbahçe yönetimi, Pavlovic için daha önce de Milan'ın kapısını çalmış ve 18 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu.
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Milan CEO'su Giorgio Furlani, Pavlovic için sarı-lacivertlilerin önerdiği 18 milyon Euro'luk ücretin yeterli olmadığını Fenerbahçeli yöneticilere iletmişti.
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18 MİLYON EURO ÖDENDİ
Milan, 23 yaşındaki 1.94'lük defans oyuncusunu 2024 yaz transfer döneminde Salzburg'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
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Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösterilen Sırp stoperin Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Milan'da bu sezon 23 maçta süre bulan Pavlovic, 1 kez gol sevinci yaşadı.