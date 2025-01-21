2024'te 1 milyon 478 bin konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. En çok konut satışının gerçekleştiği 2020 yılının sadece 21 bin 291 altında kalındı.

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İpotekli satış, 158 bin 486 adet ve toplam satıştan yüzde 10,7 pay alarak verilerin açıklandığı 2013'ten beri en düşük seviyede gerçekleşti. Nakit ve şirketlerin yaptıkları taksitlerle yapılan satışı kapsayan 'diğer satış' ise 1 milyon 319 bin 539 adet ve yüzde 89,3'lük payla en yüksek seviyeye çıktı.

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Satılan konutların 484 bin 461'i (yüzde 32.8) ilk el, 993 bin 564'ü (yüzde 67.2) 2. elden oluştu.

YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 32 GERİLEDİ

Yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32,1 oranında azalarak 23 bin 781 oldu. 2024 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. Böylece 2017'den beri yabancıya en düşük sayıda ve oranda satış yapıldı.

EN ÇOK KONUTUN SATILDIĞI 3. AY

212 bin 637 satış ile 2024 Aralık ayı, 2020 Temmuz (229 bin 357) ve 2021 Aralık'tan (226 bin 503) sonra en çok konut satışı yapılan ay olarak tarihe geçti. Satış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,4 oranında arttı.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 285,3 oranında artarak 23 bin 277 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı Aralık ayında yüzde 10,9, 2024 yılında yüzde 10,7 olarak gerçekleşti. Aralık ayında 5 bin 980; 2024 yılında ise 38 bin 62 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,9 oranında artarak 189 bin 360 oldu.

İlk el konut satış sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,5 oranında artarak 76 bin 629 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı Aralık ayında yüzde 36,0 oldu. İkinci el konut satış sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,7 oranında artarak 136 bin 8 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 oranında artarak 2 bin 418 oldu. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.