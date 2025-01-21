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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Halka arz ile yeni mağazalar açıp yeni yatırımlar yapacak - İş-Yaşam Haberleri

        'Halka arz ile yeni mağazalar açıp yeni yatırımlar yapacağız'

        Borsa İstanbul'da halka arz için bugün talep toplamaya başlayacak olan Mopaş Marketçilik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Mustafa Narman, algısı iyi olan bir kurum olduklarının altını çizerek "Biz son tüketiciye dokunan bir şirketiz. 28 yıllık bir geçmişimiz var. Sıfırdan başlayıp bugünlere geldiğimiz bir ticari birliğimiz bulunuyor. Yeni yatırımcılarımız da bizim için aynı önemde olacak.  Ayrıca sektör olarak krizlerden en az etkilenen şanslı sektörlerden birisiyiz. İyi bir kurumsal yapımız var. Bundan sonra da bütün bu ticari birikimimizi daha iyi proje ve yatırımlarda kullanacağız" dedi. 

        Giriş: 21.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:58
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        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
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        İstanbul'da 104 ve Kocaeli'nde 23 mağazası bulunan Mopaş Marketçilik halka açılmak için bugünden başlamak üzere 3 gün (21-23 Ocak 2025) talep toplayacak. Halka arz gerçekleştiğinde Mopaş'ın yüzde 21'i yeni ortaklarıyla buluşmuş olacak. Halka arz edilecek 57 milyon 330 bin lotun 43 milyon lotu sermaye artırımı 14 milyon 330 bin lotu da ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Halka arzdan elde edilecek 2 milyar 6 milyon liranın 1,5 milyar lirası şirkete sermaye olarak girecek. Arz edilecek hisselerin yüzde 67'si bireysel yatırımcıya yüzde 3'ü çalışanlara yüzde 20'si yurtiçi kurumsal yüzde 10'u da yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Şirketin ulusal pazarda yüzde 2.6 pazar payı lokal zincirlerde ise yüzde 22.9 payı bulunuyor.

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        'ALGISI İYİ BİR ŞİRKETİZ'

        Algısı iyi olan bir kurum olduklarının altını çizen Mopaş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Mustafa Narman, "Biz son tüketiciye dokunan bir şirketiz. 28 yıllık bir geçmişimiz var. Sıfırdan başlayıp bugünlere geldiğimiz bir ticari birliğimiz bulunuyor. Yeni yatırımcılarımız da bizim için aynı önemde olacak. Ayrıca sektör olarak krizlerden en az etkilenen şanslı sektörlerden birisiyiz. İyi bir kurumsal yapımız var. Bundan sonra da bütün bu ticari birikimimizi daha iyi proje ve yatırımlarda kullanacağız" dedi.

        Narman, halka arz ile birlikte yüzde 3 pazar payının üstüne çıkmayı hedeflediklerini belirterek halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 45'ini mağazacılık yatırımlarında kullanacaklarını söyledi. Narman satın almalar düşündüklerini de kaydederek daha önce 8 ayrı zincirin mağazalarını bünyelerine katarak başarılı olduklarını dile getirdi. 2025'te en az 10 mağaza açacaklarını bildiren Narman, arz kaynağının yüzde 15'inin Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan enerji yatırımında kullanılacağını, yüzde 15 kaynağın da tarımsal yatırım için ayrılacağı bilgisini verdi. Arz gelirinin kalan yüzde 15'i ise işletme sermayesi amaçlı diğer yüzde 10 ise teknolojik altyapı ve e-ticaret yatırımlarında kullanılacak.

        SEKTÖRÜN 5 PUAN ÜSTÜNDE BÜYÜME

        2024'te iyi bir performans sergileyerek sektörün 4-5 puan üzerinde büyüdüklerini kaydeden Mustafa Narman "Reel olarak da yüzde 12.1 ciro büyümesi gerçekleştirdik. Karlılıklarımız ikinci çeyreğe kadar daha iyiydi ancak enflasyon muhasebesi ve personel maliyeti kısa dönemde istediğimiz hedefi gerçekleştirmemizi önledi ancak yılsonunda toparlamış olacağız" dedi.

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        Şirketin küçük işletmelerin bir araya gelmesiyle kurulduğunu hatırlatan Narman 14 hissedarları olduğunu belirterek yüzde 5'in altında hissesi olan 5 hissedarı olduğunu, 7'sinin de sadece hissedar olduğunu şirkette bulunmadığını ifade ederek, "Biz başladığımız günden beri kurumsal olma yolunda çok çaba harcıyoruz. 3 bin 400 çalışanımız var" dedi.

        MODA VE HASANPAŞA'NIN ARANJMANI

        Şirketin perakendecilik dışında ek iş kolu olarak, sera, süt, peynir ve türevleri ile et ve enerji üretimleri olduğunun altını çizen Narman, "Taze ürün grubunda çok önde olduğumuzu düşünüyoruz ve buna özel önem veriyoruz. Meyve sebze, et, süt, satışlarımızın yüzde 59'unu oluşturuyor. Zaten tüketicilerimizin en önemli tercih sebebinin bu üç kategoride olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu. Narman toplam satışlarının yüzde 12'sini oluşturan e-ticaret faaliyetlerinin de sürekli büyüdüğünün altını çizdi.

        Üç kuşaktır gıda perakendesi işi yaptıklarını anlatan H. Mustafa Narman, şirketin kuruluşunu ise şöyle özetledi: "64 yıl önce kurucumuz Fazıl Narman Erzurum'da ilk bakkaliye dükkanını açarak perakendecilikte ilk adımı attı. 1986 yılında İstanbul Bayrampaşa'da ilk marketimizi açmış olduk. Sonrasında diğer aile bireyleri ve akrabalarla küçük küçük işletmeler açtık. 1996 yılında da yine Fazıl beyin önderliğinde ilk otomasyonlu süper marketi kurduk, İstanbul Anadolu yakasında Moda ve Hasanpaşa'da ilk 2 mağazamızı açtık. Bu açılışla birlikte diğer küçük birimleri tek şirket altında topladık. Mopaş'ı da Moda ile Hasanpaşa'nın isim aranjmanından oluşturduk."

        Narman, İstanbul Fulya'da bulunan mağazalarının e-ticaret hizmeti sunduğunu ifade ederek, "2 bin 500 metrekare çaplı bir çember oluşturduğumuzda Şile hariç İstanbul'un her noktasına gerek online gerekse yürüme mesafesinde hizmet sunuyoruz" dedi.

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        #Borsa İstanbul
        #halka arz
        #Mopaş Marketçilik
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        #SÜT
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