Galatasaray, Ahmed Kutucu için Eyüpspor'la anlaştı: İş imzaya kaldı!

Galatasaray son iki sezonun yükselen futbolcusu Ahmed Kutucu’yu renklerine bağlamak üzere! Milan Skriniar ve Emerson Royal için de girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar rotasını iç transfere çevirdi.

Cimbom, Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Ahmed Kutucu için Eyüpspor ile masaya oturdu. Eyüpspor Ahmed Kutucu için kapıyı 10 milyon Euro’dan açarken sarı-kırmızılı idareciler pazarlıklara başladı.

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24 yaşındaki futbolcu da kariyerine Galatasaray’da devam etme isteğini iletti. Galatasaray ile Eyüpspor gece saatlerinde prensipte el sıkıştı.

Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor’a Ahmed Kutucu için toplamda 6 milyon dolar'lık bir bonservis bedeli ödeyecek. İki kulüp arasındaki anlaşma gereği Eyüpspor oyuncunun bir sonraki transferinden de pay alacak. 24 yaşındaki futbolcunun 3,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Yunus Akgün ve Ozan Kabak’ın da dahil olduğu 2000 jenerasyonunun yıldızlarından olan Ahmed, Schalke 04 altyapısında yetişti. O günlerde Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren 24 yaşındaki futbolcu Türkiye’ye 2021’de adım attı.

Başakşehir’den sonra Temmuz 2023’te Eyüpspor’a transfer olan Ahmed özellikle Arda Turan’ın teknik direktörlük döneminde kendini buldu. 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon 21 maçta attığı 14 gol ve 4 asist ile Eyüpspor’u Süper Lig’e taşıyan isim olmuştu. Ahmed Kutucu bu sezon ise 20 maçta 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.