İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!

Türkiye bu sabah büyük bir felakete uyandı. Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Aralarında durumu ağır olanların da olduğu 32 kişi de yaralandı. Yarı yıl tatilinde yaşanan dehşet, tatilcilerin uyuduğu bir sırada sabah 03.27'de meydana geldi. Söndürme çalışmalarının halen devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılırken, alevlerin 4.katta bulunan restoranda başladığı da kaydedildi.

Bu olaydan saatler sonra Sivas'taki bir otelde de patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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Peki otel yangınlarının sebepleri çoğunlukla nelerdir? İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof.Dr. Abdurrahman Kılıç, hazırladığı "Otel Yangınları ve Nedenleri" başlıklı makalede bu konuda dikkat çeken tespitlerde bulunuyor.

İLK SIRADA MUTFAKLAR GELİYOR

Otel yangınlarının başladığı noktanın çoğunlukla mutfaklar olduğunu kaydeden Kılıç, yangın kaynakları için de sigaranın ilk sırada geldiğine dikkat çekiyor. Kılıç çalışmasında sebepleri, "Otellerdeki yangınlar daha çok, müşterilerin yatağa sigara düşürmesi, küllükte yanar sigara bırakılması, otel personelinin dikkatsizliği, tedbirsizliği ve mutfak, ısıtma sistemi ile havalandırma sistemlerindeki arızalar, bakım çalışmaları sırasındaki hatalar, elektrik arızalar" şeklinde sıralıyor.

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ELEKTRİK TESİSATLARI DA NEDENLER ARASINDA

"Otellerde yangın kaynaklarının başında elektrik tesisatı ve elektrikli cihazlar gelmektedir" diyen Kılıç, "İkinci sırada yer alan sigaranın neden olduğu yangınların sayısı her geçen gün azalmasına rağmen yine de önemli bir oran tutmaktadır. Yıllık otellerde kundaklama ve elektrik tesisatı en yüksek oranı tutarken mevsimlik otellerde sigaradan kaynaklanan yangılar ön plana çıkmaktadır" tespitinde bulundu.

YATAK ODALARI VE MUTFAKLARA DİKKAT ÇEKTİ

"Otellerde en çok yangın çıkan mahaller yatak odaları ve mutfaklardır" diyen Kılıç, "Yıllık otellerde toplam yangınların dörtte biri yatak odalarında müşteri hatalarından kaynaklanmaktadır" ifadelerine de yer vererek alınabilecek kritik önlemleri şöyle sıraladı: "Otellerde yangın sayısının azaltılması ve yangına neden olacak faktörlerin ortadan kaldırması için kaçış yolları uygun olmalı, personel eğitilmeli, otomatik algılama sistemleri ve otomatik yağmurlama sistemi olmalı, yangın korunum sistemleri bakımı yapılarak sürekli çalışır durumda bulundurulmalıdır."

Çalışmaya göre sezonluk otellerde yangın çıkan mahallerde mutfaklar yüzde yüzde 13 ile ilk sırada geliyor. Yangın kaynakları içerisinde de sigara yüzde 29'luk oranlar sebepler arasında ilk sırayı çekiyor YÖNETMELİK NE DİYOR? 60 DAKİKA DETAYI Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te de olası bir faciaya karşı, "Yatak odalarının duvarları en az 60 dakika yangına dayanıklı sertifikalı malzemelerden yapılması gerekmektedir. Ayrıca, toplam yatak sayısı 20’nin üzerinde olan veya 2 katın üzerinde olan otellerde her kat için en az 2 acil çıkış sağlanmalıdır. Fakat, yatak sayısı 20’nin altında olan bina yüksekliği 15.5 metrenin altında olan yerler için merdivenler korunumluysa veya acil çıkışlarda basınçlandırma sistemi bulunuyorsa tek acil çıkış kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı. DUMAN KESİCİLER, TAHLİYE ŞEKLİ.. "İç koridorlara açılan kapıların kesinlikle en az 30 dakika yangına karşı dayanaklı malzemeden üretilmiş olması gerekiyor. İç koridorların doğal yolla havalandırılması veya mekanik duman tahliyesi yapılması sağlanır" maddesinin de yer aldığı yönetmelikte diğer önlemler şöyle sıralandı: Duman kesicileri yangına en az 60 dakika dayanıklı olmalıdır. Duman sızdırmaz kapılar tek veya çift kanatlı olabilir. Duman sızdırmaz kapıların normal olarak kapalı durumda tutulması gerekir." YANGIN TATBİKATI SORUSU Öte yandan otellerle ilgili yönetmelikte, önemli eksikliklerin giderilmesi için 3 ayda bir yangın tatbikatının yapılması gerektiği de belirtilirken, bu konuda neler yapıldığı da soru işaretlerine neden oldu. Buna göre düzenlemede, "Belirli periyotlarla tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici tedbirler alınır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat formu hazırlanır" ifadeleri yer alıyor. Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı! Haberi Görüntüle Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var Haberi Görüntüle