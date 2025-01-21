Sivas Yıldız Dağı'nda Yıldızhan Otel'in alt katındaki sporcuların dinlenme odasında küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlamada, 2 sporcu, 1 antrenör hafif şekilde yaralanırken, 1 antrenörde ise 2. derece yanıklar oluştu.

Sivas'ta Yıldız Dağı'nda bulunan Yıldızhan Otel'de saat 09.20 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

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Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yıldızhan Otel alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır" denildi.

Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Otelde ise yangın çıkmadı. Patlamanın nedeni ile ilgili Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri soruşturma başlattı.

GAZ SIKIŞMASI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ndeki bir otelin bitişiğinde bulunan, yine otele ait kayak sporcularının dinlenme odasında yaşanan patlamaya ilişkin jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Binada sıvılaştırılmış doğal gaz kullanıldığı, yaşanan bir gaz sıkışması sonucu patlamanın gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

'ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMA OLDU'

Olay sırasında binanın başka bir bölümde bulunan Milli Kayak Antrenörü İlhan Erzurum, şiddetli bir patlama yaşandığını söyledi.

Erzurum, "Sömestir tatili. 15 gün burada kayak uygulamamız vardı. Bu sabah buraya geldik. İçeriye girdik. 2 dakika sürmeden, herkes odasına gitti. Kadın antrenörlerin odasında aniden bir patlama oldu. Dış kapısı kırıldı, çok şiddetli bir patlama oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Antrenör arkadaşlarımızın saçları alev halinde, üstleri başları yanarken, onları dışarı çıkarıp karla söndürmeye çalıştık. Aklımıza ilk gelen çözüm o oldu. Söndürdük ve peşinden ambulans helikopterle sevk edildiler. Kibar Genç isimli antrenörümüzün durumu biraz ağır. Diğerlerinin şuuru yerindeydi ama saçları ve vücutlarında yanıklar vardı. Sebebini biz de bilemiyoruz. Şu an inceleme yapılıyor. Burası bizim konakladığımız yer. Burada sporcular üstlerini değiştirip, kayaklarını alarak pistlere çıkıyorlardı" diye konuştu. Yaralıların tedavileri sürerken, patlamanın kesin nedeni yapılacak inceleme sonucunda netleşecek.