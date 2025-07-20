İtalyanlar duyurdu: İşte Inter'in Hakan Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
Süper Lig'deki 11 yıllık şampiyonluk hasretini noktalamaya kararlı olan Fenerbahçe bu doğrultuda A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. La Gazzetta dello Sport, Sarı-lacivertlilerin kısa süre önce Galatasaray'la görüşen yıldız futbolcu için harekete geçeceği fakat şimdiye kadar resmi bir teklifin olmadığını belirtti. İşte detaylar...
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Uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon noktalamak isteyen Fenerbahçe, transferde çok ses getirecek bir hamle için hazırlık yapıyor.
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Fenerbahçe'nin büyük ses getirecek Hakan Çalhanoğlu hamlesinde yeni bir gelişme yaşandı.
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Sarı-lacivertli kulüple görüşmelerini sürdüren milli yıldız, Inter yönetimiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.
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La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Hakan Çalhanoğlu önümüzdeki günlerde kulübüyle özel bir görüşme yaparak talep edilen bonservis bedelinin düşürülmesini isteyeceği belirtildi.
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INTER'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO
Haberde, Hakan için 30 milyon euro talep eden Inter'in milli yıldız için 25 milyon euro'ya evet diyebileceği kaydedildi.
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Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile de Hakan Çalhanoğlu’nun takımdaki rolü hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.
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Portekizli teknik adamın da 31 yaşındaki orta sahanın transferine onay verdiği belirtildi.
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Ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den ayrılması durumunda yerine Granit Xhaka'nın geleceği kaydedildi.
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Geride kalan sezonda Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Hakan Çalhanoğlu, 47 karşılaşmada görev alarak 11 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
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