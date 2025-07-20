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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, cezaevinde ölü bulundu! | Son dakika haberleri

        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, cezaevinde ölü bulundu!

        Aydın'da geçtiğimiz aylarda bir ailenin yok olduğu yangın Türkiye'yi dehşete düşürdü. Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak'ın hayatını kaybettiği olayda, Gezgin'in itfaiye eri olan eşi Turgay Gezgin gözaltına alınarak tutuklandı. Bugün ise yeni bir olay yaşandı ve Turgay Gezgin'in cezaevinde kendisini koğuştaki ranzaya asarak intihar ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 20.07.2025 - 15:12
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        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Fatma Gezgin ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin’in (4) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiye personeli Turgay Gezgin, cezaevinde intihar etti. Gezgin'in kendisini koğuştaki ranzaya astığı öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gece mesaisinden dönen itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 11 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yaptığı belirtilen Turgay Gezgin, kundaklama suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Gezgin'in ardından, olaydan bir süre sonra nişanlandığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan nişanlısı F.T. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gezgin, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi'nden bir süre önce Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne nakledildiği öğrenilen Turgay Gezgin’in, bu sabah kaldığı koğuştaki ranzaya kendini astığı belirtildi.

        Fotoğrafı akıllara kazındı

        Öte yandan Turgay Gezgin'in ailesinin cenaze törenindeki bakışları dikkatleri çekmişti. Gezgin, soruşturma kapsamında bir süre sonra gözaltına alındı.

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        #Turgay Gezgin
        #Aydın
        #son dakika
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