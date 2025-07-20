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        40 derece görüntüsü!

        İzmir'de 40 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle Kordon boş kaldı. Ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 13:19 Güncelleme: 20.07.2025 - 13:19
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        40 derece görüntüsü!
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        İzmir'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, şehir merkezindeki en yüksek sıcaklık 40 dereceyi buldu.

        DHA'nın haberine göre sıcak havada ise İzmir’in en işlek alanı olan Kordon'un ise boş kaldığı görüldü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz Cumartesi gününden başlayarak artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiğini duyurdu. Bunaltıcı sıcağın yaşandığı ve nemin yüksek olduğu şehir merkezindeki en yüksek sıcaklık 40 dereceye kadar çıktı.

        Sıcak havada ise İzmir'in en işlek alanı olan Kordon'un ise boş kaldığı görüldü. Dışarıya çıkma durumunda kalan vatandaşlar ise ağaç gölgelerini ve deniz kenarlarını tercih etti. Bunaltıcı sıcağın 25 Temmuz'a kadar devam etmesi bekleniyor.

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        "SICAK HAVALARDA KURTULUŞUMUZ SAHİL"

        İzmir’de yaşayan Sevilcan Osmanoğlu (51), “İzmir genel olarak zaten çok sıcak. Sıcaklarda ya yazlığa tatile ya da serin ülkelere kaçarsınız. Ancak işlerden dolayı burada kaldığımız için çok zorluk çekiyoruz. Evlerin ve ofislerin içi çok sıcak olduğu için kurtuluşumuz bu sahil" dedi.

        Özcan Uludağ (65) da "Hava çok sıcak ama biraz deniz kenarı esiyor. Güneşten yansak da balık tutuyoruz. Şapka ile korunmaya çalışarak burada vaktimizi geçiriyoruz" diye konuştu.

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