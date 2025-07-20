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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bağırsak iltihabı geçirdiği ve tedavi altına alındığı bildirildi | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bağırsak iltihabı geçirdiği ve tedavi altına alındığı bildirildi

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tükettiği bozuk gıda nedeniyle zehirlendiği ve tedavi altına alındığı öğrenildi. İsrail Başbakanlık Ofisi, bağırsak iltihabı geçirdiği tespit edilen Netanyahu'nun doktoru tarafından evinde muayene edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 16:50 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:50
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        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği ve tedavi altına alındığı bildirildi.

        İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Batı Kudüs'te bulunan Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Direktörü Prof. Alon Hershko tarafından evinde muayene edildiğini açıkladı.

        Tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği tespit edilen Netanyahu'nun gece boyunca kendisini iyi hissetmediği belirtilerek doktorların talimatları doğrultusunda 3 gün istirahat edeceği aktarıldı.

        Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu ileri sürülerek dehidratasyon (vücuttaki sıvı eksikliği) nedeniyle intravenöz sıvı tedavisi (damardan sıvı verilmesi işlemi) gördüğü aktarıldı.

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        Başbakan Netanyahu'nun rahatsızlığının duyulmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından, "İsrail halkı, ülke ve güvenlik için birlikte yaptığımız tüm iyi şeyleri, her cephede cesaretle ve kararlılıkla sürdürmen için sana ihtiyacımız var." ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yaptı.

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