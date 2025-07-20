İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bağırsak iltihabı geçirdiği ve tedavi altına alındığı bildirildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği ve tedavi altına alındığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Batı Kudüs'te bulunan Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Direktörü Prof. Alon Hershko tarafından evinde muayene edildiğini açıkladı.

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Tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği tespit edilen Netanyahu'nun gece boyunca kendisini iyi hissetmediği belirtilerek doktorların talimatları doğrultusunda 3 gün istirahat edeceği aktarıldı.

Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu ileri sürülerek dehidratasyon (vücuttaki sıvı eksikliği) nedeniyle intravenöz sıvı tedavisi (damardan sıvı verilmesi işlemi) gördüğü aktarıldı.

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Başbakan Netanyahu'nun rahatsızlığının duyulmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından, "İsrail halkı, ülke ve güvenlik için birlikte yaptığımız tüm iyi şeyleri, her cephede cesaretle ve kararlılıkla sürdürmen için sana ihtiyacımız var." ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yaptı.