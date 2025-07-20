Clark Kent efsanesini mercek altına alıyoruz: Superman hakkında daha önce duymadığınız 10 eğlenceli gerçek!

BİR GÜNDE SATILDI, MİLYONLARCA DOLARLIK MARKA DOĞDU

Superman karakteri, yaratıcıları Jerry Siegel ve Joe Shuster tarafından sadece 130 dolara DC Comics’e satıldı. O dönem için küçük bir anlaşma gibi görünen bu satış, günümüzde milyar dolarlık bir imparatorluğun temelini attı. İronik olan şu ki, iki genç çizerin o gün yaptığı anlaşma sayesinde bugünün en tanınmış süper kahramanı doğdu.