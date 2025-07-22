İtalya'dan Szymanski'ye teklif: Fenerbahçe'den ret!
İtalya Serie A ekibi Atalanta'nın Fenerbahçe'nin yıldız ismi Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İtalyan kulübünün, 26 yaşındaki Polonyalı için ilk resmi teklifini sunduğu ancak bu teklif Sarı-Lacivertli yönetim tarafından geri çevrildiği belirtildi.
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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
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İtalyan basınından TuttoAtalanta.com'un haberine göre; Atalanta, Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'ye 10 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ancak Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncunun bonservisini 20-25 milyon euro bandında değerlendiriyor ve bu teklifi yeterli bulmadı.
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Haberde, Atalanta'nın transferden tamamen vazgeçmediği ve önümüzdeki haftalarda yeni bir teklif için fırsat kolladığı belirtildi. Kulübün, bazı forvet oyuncularını elden çıkarması halinde transferin yeniden hız kazanabileceği ifade edildi.
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MOURINHO ONAY VERDİ
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da oyuncunun satılmasına engel olmayacağı kaydedildi. Ancak Portekizli çalıştırıcının bu transfere yalnızca "oyuncunun gerçek piyasa değerine uygun bir teklif gelmesi halinde" onay verdiği vurgulandı.
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Fenerbahçe'ye Dinamo Moskova'dan 9,75 milyon euro karşılığında transfer edilen Szymanski, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 55 maça çıkıp 13 gol, 19 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.
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