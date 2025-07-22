Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
Galatasaray, Bankalar Birliği borcunun tamamen kapatıldığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Bankalar Birliği borçlarının tamamen kapatıldığını açıkladı.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır."
DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’ten, Bankalar Birliği Yapılandırması Anlaşması’ndan çıkılmasına dair açıklama geldi.