Sıcak hava kabusunuz olmasın: Uyku kalitesini artıracak basit önlemler

Yüksek sıcaklıklar, kaliteli uykuya en büyük engel haline geldi. Klimalı odalarda bile rahat uyuyamayanlar için doğal yöntemlerle serin kalmanın ve iyi uyumanın püf noktaları bu haberde!

REKLAM advertisement1

YAZ SICAKLARINDA UYKU SORUNLARIYLA BAŞA ÇIKMA REHBERİ

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve nem oranı, birçok kişinin kaliteli bir uyku uyuyamamasına neden oluyor. Yatakta saatlerce dönüp durmak, uykuya dalamamak günlük yaşamda yorgunluk, dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozuklukları gibi sorunlara yol açıyor. Vücudun sağlıklı bir uyku için yaklaşık 1-2 derece ısısını düşürmesi gerekirken, sıcak havalarda bu düşüş gerçekleşemeyebiliyor. Bu da uykusuzluğun temel sebeplerinden biri oluyor. Uykusuzluk, sadece kişisel yaşam kalitesini değil; iş verimini ve trafik kazası riskini de doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle yaz uykusuzluğuna karşı bazı basit ama etkili önlemler almak büyük önem taşıyor.

REKLAM

GÜN İÇİNDE ŞEKERLEME YAPMAYIN

Sıcak havalar yorgunluk hissini artırsa da gün içinde uyumaktan kaçının. Özellikle uykusuzluk çeken bireylerde gündüz yapılan kısa uykular, gece uykusunu daha da zorlaştırabilir. Uyku düzeninizi mümkün olduğunca koruyun.

GÜNEŞİN SIÇAĞINI ODA DIŞINDA TUTUN Gün boyunca güneşe maruz kalan odalar gece serinlemek için oldukça zorlayıcı olabilir. Bu nedenle perdeleri, panjurları kapalı tutarak gündüz sıcağının içeri girmesini engelleyin. Akşam serinliğiyle birlikte pencereleri açarak odayı havalandırmak, gece daha rahat uyumanıza yardımcı olur. İÇECEK TERCİHLERİNİZE DİKKAT EDİN Akşam saatlerinde çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden uzak durun. Bunlar uykuyu geciktirebilir. Bunun yerine ayran ya da kefir gibi ferahlatıcı ve uykuya yardımcı içecekler tercih edebilirsiniz. Ayrıca alkol tüketiminden kaçının; zira alkol, uykuyu başlatıyor gibi görünse de uykunun kalitesini bozar ve vücudun su kaybetmesine neden olur. REKLAM DOĞAL VE PAMUKLU NEVRESİMLER KULLANIN Nevresim ve pijama seçiminde doğal, pamuklu kumaşları tercih edin. Sentetik ürünler terlemeye ve vücut ısısının artmasına sebep olabilir. Serin tutan, ince ve rahat kıyafetlerle uyumak geceyi daha konforlu geçirmenizi sağlar. BEDENİNİZİ SOĞUTUN Uykuya dalmayı kolaylaştırmak için vücut ısısını düşürmeye çalışın. Ilık bir duş almak ya da el ve ayakları soğuk suyla yıkamak faydalı olabilir. Ayrıca nemli bir bezle alnınızı veya kollarınızı silmek de etkili bir yöntemdir.

UYKUYA DALMAYA ZORLAMAYIN Uykunuz gelmiyorsa kendinizi yatağa mahkûm etmeyin. Kitap okumak, loş ışıkta yazı yazmak ya da hafif bir şeylerle meşgul olmak sizi rahatlatabilir. Ancak telefon, tablet gibi ekranlı cihazlardan uzak durun; çünkü bu cihazlar hem ısı yayar hem de mavi ışık nedeniyle uyku hormonlarını baskılar. REKLAM GÜN BOYUNCA YETERİNCE SU TÜKETİN Yazın su ihtiyacı artar ancak uyumadan hemen önce fazla su içmek gece sık sık uyanmanıza neden olabilir. Bu nedenle su tüketimini gün içerisine yaymaya özen gösterin. KLİMA VE VANTİLATÖR KULLANIMINA DİKKAT Yatmadan yaklaşık bir saat önce odanızı klima ile serinletin ama uyku sırasında klimayı kapatın. Klima filtrelerinin temizliğine dikkat edin. Nem oranının %40-50 arasında kalmasına özen gösterin. Vantilatör kullanacaksanız sessiz modelleri tercih edin ki gürültü uykunuzu bölmesin. IŞIKLARI VE ELEKTRONİK CİHAZLARI KAPATIN Oda içindeki elektronik cihazlar hem ısı hem ışık yayar. Uyku öncesi tüm cihazları kapatın. Mümkünse loş bir ortam oluşturun. Bu, melatonin salgısını artırarak daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olur. YATAKTA UZAKLAŞMA TAKTİĞİ Partnerinizle aynı yatağı paylaşıyorsanız yazın aranıza biraz mesafe koymak iyi bir fikir olabilir. İki bedenin yarattığı ısı, ortamı daha da sıcak hale getirebilir. Hafif çarşaflar ve gerektiğinde kullanmak üzere ince pikeler tercih edin.

ÜŞÜYEREK UYANMA NORMALDİR Gece boyunca vücut ısısı düşer. Bu nedenle sıcak bir odada bile zaman zaman üşüyerek uyanmak mümkündür. Uykunuz kaçarsa yatakta dönüp durmak yerine kalkıp sizi rahatlatacak sakin aktiviteler yapın. Ancak ekrandan uzak durmaya özen gösterin. Görsel Kaynak: istockphoto